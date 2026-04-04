संगीतमय 'फुला'चा दमदार ट्रेलर लाँच! १७ एप्रिलला सुटणार वाघ्या-मुरळी परंपरेतील संघर्षाचा पीळ

वाघ्या-मुरळीची पारंपरिक संस्कृती, एका स्त्रीच्या अस्तित्वाचा लढा आणि अस्सल मातीतील संगीत यांचा सुरेख संगम असलेला 'फुला' या चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. टीझरला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादानंतर आता ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. हा चित्रपट येत्या १७ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रभरातील चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..'फुला' चित्रपटाची कथा एका लहान मुलीभोवती फिरते, जिचे लहान वयातच खंडोबाशी लग्न लावून दिले जाते (मुरळी प्रथा). धर्माच्या आणि संस्कृतीच्या पदराखाली तिचे स्वतःचे अस्तित्व कसे चिरडले जाते, याचा हृदयद्रावक प्रवास या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेतील तमाशा फड आणि जागरण-गोंधळ या पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट आकाराला येते. एकीकडे जग 'एआय' (AI) सारख्या तंत्रज्ञानाकडे धावत असताना, आजही समाजावर परंपरांचा किती खोल पगडा आहे, हा विरोधाभास दिग्दर्शकाने प्रभावीपणे अधोरेखित केला आहे..पैलवान अजित शिवाजी जाधव यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, शिवशर्विल मूव्ही आणि बोधी सिनेमा यांनी प्रस्तुती केली आहे. अभिषेक जावीर यांनी चित्रपटाची कथा आणि दिग्दर्शन अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पेलल्या आहेत. तर पटकथा रवीकिरण जावीर यांची आहे. चित्रपटात प्रियांतिका, आरोही गडदे, मंजुषा खेत्री, संतोष शिंदे, देवा गाडेकर, रविकिरण जावीर, सनी कदम, छाया आदट आणि शरद लांडगे या नव्या दमाच्या कसदार कलाकारांचा अभिनय पाहायला मिळणार आहे..चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी संगीत असून यात एकूण ७ गाणी आहेत. वैशाली सामंत, वैशाली माडे, रोहित राऊत, रवींद्र खोमणे, वैशाली कुलकर्णी, वैष्णवी आदोडे आणि आकाश नवगिरे यांसारख्या दिग्गज गायकांनी या गाण्यांना स्वरसाज चढवला आहे. समाधान ऐवळे यांनी संगीत दिग्दर्शन केले आहे. विशेष म्हणजे, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील निंबवडे सारख्या ग्रामीण भागात या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले आहे. स्थानिक तरुणांनी एकत्र येऊन साकारलेली ही कलाकृती तांत्रिकदृष्ट्याही प्रबळ आहे. प्रताप जोशी यांचे छायांकन आणि राहुल प्रजापतींचे संकलन चित्रपटाला एक वेगळी उंची देते.