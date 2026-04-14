स्वतः वाघ्या म्हणून काम केलं, महिलांचं शोषण जवळून पाहिलं; दिग्दर्शक अभिषेक जावीरने सांगितला 'फुला'चा थरार!

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राच्या मातीतील समृद्ध पण तितकीच गुंतागुंतीची लोकपरंपरा म्हणजे वाघ्या-मुरळी. याच पारंपरिक लोकसंस्कृतीवर आधारित 'फुला' हा चित्रपट येत्या १७ एप्रिलपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीसारख्या ग्रामीण भागातील नवोदित तरुणांनी एकत्र येऊन हा चित्रपट साकारला आहे. मुरळीच्या पोटी जन्मलेल्या एका निरागस मुलीची ही कथा असून तमाशा फड, जागरण आणि गोंधळ अशा पारंपरिक पार्श्वभूमीवर ती आकाराला येते..या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिषेक जावीर यांनी केले आहे. चित्रपटाची संकल्पना सुचण्यामागचा प्रवास उलगडताना त्यांनी सांगितले की, "माझ्या बालपणाशी या विषयाचा खूप जवळचा संबंध आहे. मी स्वतः वाघ्या-मुरळी परंपरेत सहभागी व्हायचो, वाद्य वाजवायचो आणि नाचायचो. माझ्या कलेची दखल घेऊन आजोबांनी मला याच परंपरेत पुढे राहण्यास प्रोत्साहन दिले. मात्र, या काळात काम करत असताना मी महिलांवर होणारे शोषण अगदी जवळून पाहिले. तो अनुभव मला हादरवून टाकणारा होता. तेव्हाच मला वाटले की या विषयावर आपण काहीतरी केले पाहिजे आणि याच जाणीवेतून 'फुला' कथा जन्माला आली.".वाघ्या-मुरळी ही प्राचीन परंपरा असून तिच्याकडे आदराने पाहिले जाणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. चित्रपटाच्या आशयाबाबत बोलताना अभिषेक म्हणाले की, आम्ही जुन्या परंपरेसोबतच काळाप्रमाणे होत जाणारे बदलही दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज पारंपरिक वाद्यांऐवजी कीबोर्ड, पियानो यांसारखी आधुनिक वाद्यं वापरली जात आहेत, हा बदलही चित्रपटाचा भाग आहे. कलाकारांच्या निवडीसाठी ऑडिशन घेण्यात आल्या आणि मुख्य अभिनेत्रीने मुरळी समाजातील महिलांचे बोलणे, वागणे आणि त्यांची जीवनशैली आत्मसात करण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली आहे. .दिग्दर्शक म्हणून अभिषेक यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता. २०२१ मध्ये जेव्हा त्यांनी चित्रपट बनवण्याचे ठरवले, तेव्हा सुरुवातीला कोणीही त्यांना गांभीर्याने घेतले नाही. मात्र, 'माझ्या नवऱ्याची बायको' आणि 'फुलपाखरू' यांसारख्या मालिकांमध्ये काम करत असताना त्यांनी दिग्दर्शन विभागातील बारकावे शिकून घेतले. त्यानंतर 'गाथा' मालिकेत मुख्य संचालक म्हणून आणि अतुल लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'टीडीएम' व 'सजणा' सारख्या चित्रपटांत काम करून अनुभव गाठीशी बांधला. .पहिल्याच चित्रपटाचा अनुभव सांगताना ते म्हणाले, "पहिलाच चित्रपट असल्यामुळे सेटवरील खर्च, व्यवस्थापन आणि पूर्ण टीम हाताळणे ही मोठी जबाबदारी होती, पण या प्रक्रियेतून खूप काही शिकायला मिळाले. या प्रवासात मला निर्माते अजित जाधव आणि मामा महेश हेगडे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.".पैलवान अजित शिवाजी जाधव निर्मित आणि शिवशर्विल मूव्ही व बोधी सिनेमा प्रस्तुत 'फुला' हा चित्रपट अस्सल लोकसंगीत आणि काळजाला भिडणारी कथा यांचा संगम असणार आहे. १७ एप्रिलपासून हा चित्रपट प्रेक्षकांना जवळच्या चित्रपटगृहात अनुभवता येणार आहे.