Honey Singh And Kapil Sharma: हनी सिंग कपिल शर्मा प्रथमच एकत्र; हनी सिंगजोश ब्रारचे ‘फुर्र’ गाणे पंजाबी टचसह प्रेक्षकांना भुरळ

Yo Yo Honey Singh and Kapil Sharma Unite for Energetic Party Anthem ‘Furr’: कपिल शर्माच्या ‘किस किसको प्यार करूं २’मधील ‘फुर्र’ हा पार्टी अँथम ठसठशीत पंजाबी बीट्स, आकर्षक दृश्यरचना आणि हनी सिंगच्या आवाजामुळे प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेला उंचीवर घेऊन जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
टीझरपासूनच उत्सुकता वाढवणारे ‘फुर्र’ हे पार्टी अँथम प्रदर्शित झाले आहे. ठसठशीत पंजाबी टच, आकर्षक दृश्यरचना आणि ऊर्जस्वल बीट्समुळे हे गाणे चर्चेचा विषय ठरले. हनी सिंग आणि जोश ब्रार यांनी गायलेलं हे गाणं अधिक ठसठशीत होतं.

