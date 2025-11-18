Honey Singh And Kapil Sharma: हनी सिंग कपिल शर्मा प्रथमच एकत्र; हनी सिंगजोश ब्रारचे ‘फुर्र’ गाणे पंजाबी टचसह प्रेक्षकांना भुरळ

टीझरपासूनच उत्सुकता वाढवणारे ‘फुर्र’ हे पार्टी अँथम प्रदर्शित झाले आहे. ठसठशीत पंजाबी टच, आकर्षक दृश्यरचना आणि ऊर्जस्वल बीट्समुळे हे गाणे चर्चेचा विषय ठरले. हनी सिंग आणि जोश ब्रार यांनी गायलेलं हे गाणं अधिक ठसठशीत होतं..गाण्याविषयी हनी सिंग म्हणाला, ‘‘कपिल माझा जिवलग मित्र आहे. ‘किस किसको प्यार करूं २’साठी गाणे तयार करणे आनंददायी ठरले. ‘फुर्र’ हा खरा पार्टी ट्रॅक असून, त्याचा ग्रूव्ह प्रेक्षकांना सहजपणे भावेल..’’ ‘किस किसको प्यार करूं २’ हा पहिल्या भागापेक्षा अधिक विनोदी गोंधळ आणि नवीन ट्विस्ट यांची शक्यता वर्तवली जात आहे. या चित्रपटात कपिल शर्मा बहुसांस्कृतिक वैवाहिक परिस्थितीत अडकलेल्या पात्राच्या भूमिकेत दिसणार आहेत..प्रथमेश परब आणि पॅडी कांबळेच्या हॉरर कॉमेडी 'हुक्की'चा फर्स्ट लुक प्रदर्शित; वरुण धवनने दिल्या शुभेच्छा.अनुकल्प गोस्वामी दिग्दर्शित हा चित्रपट व्हीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट आणि अब्बास-मस्तान फिल्म प्रॉडक्शन यांच्या संयुक्त निर्मितीत साकारला आहे. हा चित्रपट १२ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. कपिल आणि हनी पहिल्यांदाच एकत्र काम करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.