१२ जानेवारीपासून कलर्स मराठीवर मोठे बदल; ४ मालिकांची वेळ बदलली, तर 'ही' गाजलेली मालिका घेणार निरोप

छोट्या पडद्यावर अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. त्यातलय एका कार्यक्रमाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत तो कार्यक्रम म्हणजे कलर्स मराठीवरील ''बिग बॉस मराठी'. येत्या ११ जानेवारीपासून 'बिग बॉस मराठी'चा सहावा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र वाहिनीने कार्यक्रमाचा प्रोमो शेअर केल्यावर हा कार्यक्रम किती तास असणार आहे हे स्पष्ट केलं नव्हतं. आता बिग बॉस मराठी ६ ची वेळ समोर आलीये. सोबतच या कार्यक्रमासाठी कलर्स वाहिनीवर मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. वाहिनीवरील सगळ्या कार्यक्रमांच्या वेळा बदलण्यात आल्यात. तर एक मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. .काय आहेत मालिकांच्या बदललेल्या वेळा 'बिग बॉस मराठी ६' येत्या ११ तारखेपासून सुरू होणार आहे. हा कार्यक्रम रात्री ८ वाजता दाखवण्यात येणार आहे. तर कलर्सवरील ४ मालिकांची वेळ बदलण्यात आलीये. ७ वाजता दाखवण्यात येणारी 'इंद्रायणी' मालिका आता ६. ३० वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. रात्री ९ वाजता दाखवण्यात येणार मालिका 'आई तुळजाभवानी' आता ७ वाजता दाखवण्यात येणार आहे. ८ वाजताची 'जय जय स्वामी समर्थ' ही मलिक ७. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ८ वाजता 'बिग बॉस मराठी ६ दिसणार आहे. आणि रात्री ११ वाजता 'पिंगा गं पोरी पिंगा' ही मालिका दाखवण्यात येणार आहे. .ही मालिका घेणार निरोप तर कलर्स मराठीवर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू झालेली 'अशोक मा. मा.' ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. बहिणीकडून याबद्दल अधिकृत माहिती आलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, वर्षभराने प्रेक्षकांची ही आवडती मालिका निरोप घेणार आहे. यात काही दिवसांपूर्वीच निवेदिता सराफ यांची एंट्री झाली होती. तर आता बिग बॉस मराठी ६' तब्बल ३ तास दाखवण्यात येणार असल्याचं बोललं जातंय. तर काही प्रेक्षकांच्या अंदाजानुसार, ८ ते ९. ३० दाखवून पुन्हा ९. ३० ते ११ त्याचा रिपीट टेलिकास्ट करण्यात येईल. मात्र वाहिनीने याबद्दल घोषणा केलेली नाही. मात्र 'अशोक मा. मा.' बंद होणार म्हणून प्रेक्षक काहीसे नाराज आहेत. येत्या १२ तारखेपासून हे सगळे लागू होणार आहेत. .ती मला भेटायला का नाही आली? रजनीकांत यांचं ते प्रेम ज्याचा घाव आजही ताजा आहे; ते तिला शोधायला घरी गेले तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.