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नैसर्गिक सुगंधाची 'पितांबरी देवभक्ती अगरबत्ती' बाजारात दाखल; देशव्यापी मोहिमेसाठी रितेश देशमुख बनले ब्रँड अँबेसेडर!

Pitambari Launches Devbhakti Agarbatti Nationwide: पितांबरी देवभक्ती अगरबत्ती, रितेश देशमुख, नैसर्गिक अगरबत्ती पितांबरीने अस्सल फुलांच्या नैसर्गिक सुगंधाची 'देवभक्ती अगरबत्ती' देशभरात लॉन्च केली असून अभिनेता रितेश देशमुख यांची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून निवड केली आहे.
(डावीकडून) डॉ. रविंद्र प्रभुदेसाई, मॅनेजिंग डायरेक्टर, पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.; अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माता रितेश देशमुख; परिक्षित प्रभुदेसाई, व्हाइस चेअरमन, पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.; आणि प्रिया प्रभुदेसाई, डायरेक्टर, पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.

(डावीकडून) डॉ. रविंद्र प्रभुदेसाई, मॅनेजिंग डायरेक्टर, पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.; अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माता रितेश देशमुख; परिक्षित प्रभुदेसाई, व्हाइस चेअरमन, पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.; आणि प्रिया प्रभुदेसाई, डायरेक्टर, पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.

pitambari riteish deshmukh

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: देशातील विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय एफएमसीजी ब्रँड पितांबरीने अस्सल फुलांच्या सुगंधाने परिपूर्ण 'पितांबरी देवभक्ती अगरबत्ती' राष्ट्रीय बाजारेठेत ग्राहकांसाठी उपलब्ध केली आहे. यानिमित्त कंपनीने नवीन जाहिरात मोहिमेचाही शुभारंभ केला असून बॉलिवूड अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता रितेश देशमुख पितांबरी देवभक्ती अगरबत्तीचा ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून झळकणार आहे.

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