Premier

Foreign Deputy PM daughter Bollywood Ambition : "ते नेते माझ्या मागेच लागलेत!"; जगातील 'त्या' बलाढ्य देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीला काम करायचंय बॉलिवूडमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा खुलासा

Piyush Goyal Bollywood global impact statement : परदेशी नेत्याच्या मुलीला हिंदी सिनेमाची भुरळ; दिल्लीतील कार्यक्रमात सांगितला 'तो' किस्सा, काँग्रेसने लगावला सणसणीत टोला!
Foreign Deputy Prime Minister's daughter wants to become a Bollywood actress.

Foreign Deputy Prime Minister's daughter wants to become a Bollywood actress.

Sakal

Vinayan
Updated on

भारतीय चित्रपटांची, गाण्यांची आणि विशेषतः हिंदी चित्रपटसृष्टीची (बॉलिवूड) भुरळ सातासमुद्रापार जगभरातील रसिक प्रेक्षकांना पडल्याचे आपण वारंवार पाहतो. मात्र, आता थेट जगातील एका सर्वात बलाढ्य आणि शक्तिशाली देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीलाच चक्क बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री म्हणून काम करण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे! इतकेच नाही, तर आपल्या मुलीला हिंदी सिनेमात संधी मिळवून देण्यासाठी ते परदेशी उपपंतप्रधान थेट भारताच्या एका केंद्रीय मंत्र्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहेत.

Loading content, please wait...
Piyush Goyal
bollywood
Actor
bollywood celebrities
bollywood actors
bollywood actress
bollywood actor
bollywood director
bollywood movies
bollywood movie
bollywood durg case
bollywod actor
Bollywood Celebrity Healthy Routine
Bollywood Celebrity Lifestyle
Bollywood Celebrity Fitness Routine
Piyush Goyal trade agreements
Bollywood films about education
Bollywood engineers
Bollywood Celebrity Selfies
Bollywood Black Files
Piyush Goyal speeches
Indian trade minister Piyush Goyal
Piyush Goyal US discussions
Bollywood and advertising ethics
Piyush Goyal treasurer