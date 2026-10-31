Foreign Deputy PM daughter Bollywood Ambition : "ते नेते माझ्या मागेच लागलेत!"; जगातील 'त्या' बलाढ्य देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीला काम करायचंय बॉलिवूडमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा खुलासा

भारतीय चित्रपटांची, गाण्यांची आणि विशेषतः हिंदी चित्रपटसृष्टीची (बॉलिवूड) भुरळ सातासमुद्रापार जगभरातील रसिक प्रेक्षकांना पडल्याचे आपण वारंवार पाहतो. मात्र, आता थेट जगातील एका सर्वात बलाढ्य आणि शक्तिशाली देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीलाच चक्क बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री म्हणून काम करण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे! इतकेच नाही, तर आपल्या मुलीला हिंदी सिनेमात संधी मिळवून देण्यासाठी ते परदेशी उपपंतप्रधान थेट भारताच्या एका केंद्रीय मंत्र्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहेत..नवी दिल्ली येथे आयोजित 'फेस्टिव्हल ऑफ आयडियाज' या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी हा रंजक किस्सा जाहीरपणे सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला..Pune Hinjawadi Metro Line 3 Inauguration : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली! शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो धावणार; 'या' तारखेला होणार उद्घाटन, महिला चालवणार मेट्रो!.बॉलिवूड हा भारताचा जगातील सर्वात मोठा ब्रँड!कार्यक्रमात भारताच्या जागतिक ब्रँड्सवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पियुष गोयल यांनी बॉलिवूडच्या सॉफ्ट पॉवरचा गौरव केला. "भारताकडे जागतिक दर्जाचे ब्रँड नाहीत, हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. टाटा आणि महिंद्रा हेच केवळ भारताचे ब्रँड नसून, बॉलिवूड हा जगभरात ओळखला जाणारा भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक ब्रँड आहे," असे गोयल म्हणाले..या जागतिक प्रभावाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, "जगातील एका अत्यंत बलाढ्य देशाचे उपपंतप्रधान सध्या माझ्या मागे लागले आहेत. त्यांच्या मुलीला बॉलिवूडच्या चित्रपटांमध्ये काम करण्याची प्रचंड आवड आहे आणि ती बॉलिवूडमध्ये करिअर करू इच्छिते, यासाठी ते मला वारंवार विनंती करत आहेत."."दिवसा वाणिज्य मंत्री, रात्री कास्टिंग एजंट!"; काँग्रेसचा सणसणीत टोलाकेंद्रीय मंत्र्यांच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू होताच काँग्रेसने यावर खोचक शब्दांत निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी 'एक्स'वर (ट्विटर) पियुष गोयल यांच्या विधानाचा समाचार घेत टोला लगावला. "भाजपमधील कारकीर्दीनंतरच्या भविष्यासाठी पियुष गोयल ऑडिशन देत आहेत का? दिवसा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि रात्री बॉलिवूडचे कास्टिंग डायरेक्टर!" अशी उपरोधिक टिप्पणी खेडा यांनी केली आहे..Gokul Milk Union Diwali gift to Farmers : नेत्यांमध्ये अध्यक्षपदावरून जुंपली असतानाच 'गोकुळ'चा दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा! दिवाळीच्या तोंडावर खात्यात जमा होणार 'इतके' रुपये.भारतीय संस्कृतीची जगभरात वाढती मोहिनीपियुष गोयल यांनी त्या परदेशी उपपंतप्रधानांचे आणि देशाचे नाव मुद्दाम गुपित ठेवले असले, तरी त्यांच्या या विधानावरून पाश्चात्त्य देशांतील सर्वोच्च राजकीय वर्तुळातही भारतीय सिनेमांची किती मोठी क्रेझ निर्माण झाली आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. भारतीय कला, संस्कृती आणि कलाकारांचे टॅलेंट आता सीमा ओलांडून जगातील महासत्तांच्या राजघराण्यांना आणि दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबांनाही भुरळ घालत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.