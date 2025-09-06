गानकोकिळेच्या प्रवासाचं काव्यात्मक चित्रण; कसा आहे सबा आझादचा ‘साँग्स ऑफ पॅराडाईज’? कुठे पाहाल?

लेखक- युवराज माने .भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काश्मीरमध्ये १९५०च्या दशकात आपल्या जादुई आवाजाने जनतेच्या मनात अढळ स्थान मिळवणाऱ्या पद्मश्री राज बेगम या प्रख्यात गायिकेच्या संगीतावर आधारित असणारा ‘साँग्स ऑफ पॅराडाईज’ नुकताच ॲमेझॉन प्राईमवर प्रदर्शित झाला आहे. काश्मीरमधील एका अत्यंत सामान्य कुटुंबातील मुलगी आपल्या अथक परिश्रमाच्या जोरावर एक प्रथितयश गायिका म्हणून प्रस्थापित होण्याचा संघर्षमय प्रवास या चित्रपटातून उलगडला गेला आहे..काश्मीरमधील एका गरीब कुटुंबातील झेबा अख्तर (सबा आझाद) घरकाम करून आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याचा प्रयत्न करत असते. संगीताची आवड असणाऱ्या झेबाचे एका लग्नसमारंभात गाणे ऐकून संगीत प्रशिक्षक असणारे मास्टरजी (शिशिर शर्मा) प्रभावित होतात आणि तिला मोफत प्रशिक्षण देण्याची तयारी दाखवतात; परंतु त्या काळात स्त्रियांनी असं शिक्षण घेणं वर्ज्य असल्याने झेबा इच्छा असूनही हे धाडस करण्यास धजावत नाही. तरीही मास्टरजीनी तिला गाणं शिकण्यासाठी प्रेरित केल्याने आपल्या वडिलांची परवानगी घेऊन झेबा संगीताचं शिक्षण घेण्यास सुरुवात करते. अत्यंत कर्मठ असणारी झेबाची आई (शीबा चड्ढा) मात्र याबद्दल अनभिज्ञ असते..झेबाचे गायनातील कौशल्य पाहून मास्टरजी तिला काश्मीर रेडियोतर्फे घेण्यात येणाऱ्या एका स्पर्धेत भाग घेण्यास प्रवृत्त करतात. स्पर्धेत भाग घेणारी एकमेव मुलगी असल्याने झेबाला अनेक अडचणी येतात; परंतु तरीही आपल्या प्रतिभेने ती ही स्पर्धा जिंकते आणि तिला रेडियोवर गाण्याची संधी मिळते. एक गायिका म्हणून आपलं नाव उघडपणे वापरू शकत नसल्याने झेबा चिंतित असते; पण कवी आणि गीतकार असणारा आझाद मकबूल (झैन खान दुर्रानी) तिचं ‘नूर बेगम’ असं नामकरण करतो. अल्पावधीतच ‘नूर बेगम’ एक प्रतिभावान गायिका म्हणून काश्मीरमध्ये प्रचलित होते आणि आता आपली ओळख लपवून ठेवणे झेबासाठी अशक्यप्राय ठरू लागते. या बिकट परिस्थितीत आझाद तिला साथ देतो. गायनासारखे वर्जित काम करणारी झेबा कट्टरपंथीयांच्या निशाण्यावर येते आणि समाजाची अवहेलना सहन करूनही ती प्रामाणिकपणे आपलं काम सुरू ठेवते. तिचा हा संघर्षमय प्रवास पुढे चित्रपटात दाखवला जातो.. दिग्दर्शक दानिश रेंजू यांचं चित्रपटभाषेवरील प्रभुत्व तरुण झेबा आणि वयस्कर नूर बेगम यांच्या वेगवेगळ्या कालखंडातील मांडणीतून दिसून येते. झेबाच्या भूमिकेसाठी सबा आझाद आणि वयस्कर नूर बेगमच्या भूमिकेसाठी सोनी राजदान यांची निवड दोघींच्या उत्तम अभिनयामुळे योग्य ठरते. झेबाचा संघर्ष प्रेक्षकांना भावनिकरीत्या गुंतवून ठेवण्यात कमी पडतो हा चित्रपटातील मोठा दोष आहे. व्यक्तिरेखांमधील बदलणारे नातेसंबंध अधिक विस्तारपूर्वक येण्यास वाव होता. रेडियो स्टेशनच्या प्रमुखाचे आणि झेबाच्या आईचे तिच्याविषयी असणारे नकारात्मक मत हळूहळू सकारात्मक होत असतानाचा बदल अधिक परिणामकारकपणे दाखवायला हवा होता..झेबा आणि आझाद यांच्यात फुलणारं प्रेमाचं नातंही त्रोटकपणे प्रेक्षकांसमोर आल्याने त्यांच्यातील भावनिक गुंतागुंत अपेक्षित प्रभाव टाकण्यात असमर्थ ठरते. असं असलं तरीही काश्मीर आणि तिथल्या व्यक्तिरेखांची नेहमीपेक्षा एक आगळीवेगळी आणि सकारात्मक कथा सादर करण्यात चित्रपटाला यश येते. त्यामुळे सामान्य भारतीयांना फारशी परिचित नसणाऱ्या ‘राज बेगम’ या गानकोकिळेची ओळख करून देण्याचा चित्रपटकर्त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न कौतुकास्पद वाटतो. .काय नवरा एक्सचेंज ऑफर सुरुये? 'घरोघरी मातीच्या चुली'चा प्रोमो पाहून प्रेक्षक संतापले; म्हणतात- हिला सगळ्या भावांशी लग्न करायचंय... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.