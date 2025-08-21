तिला स्मशानात जळायचं नव्हतं... आईच्या गूढ मृत्यूबद्दल पहिल्यांदाच बोलली पूजा बेदी; म्हणाली, 'ती अचानक गायब झाली...

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री पूजा बेदी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर सिनेसृष्टीत नाव कमावलं. ती लोकप्रिय अभिनेते कबीर बेदी यांची मुलगी आहे. अभिनेते कबीर बेदी हे कायमच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतात. त्यांची चार लग्न झाली आहेत. त्यांचं पहिलं लग्न प्रसिद्ध डान्सर,मॉडेल प्रतिमा बेदी यांच्याशी झालं होतं. पूजा ही त्यांचीच मुलगी. तिला सिद्धार्थ नावाचा भाऊ देखील आहे. नुकतीच पूजाने या मुलाखत दिली. ज्यात तिने तिची आई प्रतिमा हिच्याबद्दल आणि तिच्या गूढ मृत्यूबद्दल भाष्य केलंय. .नुकत्याच दिलेलेल्या मुलाखतीत पूजा बेदी तिच्या आईबद्दल म्हणाली, 'माझी आईसोबतची पहिली आठवण म्हणजे ती आम्हाला जुहू बीचवर वाळूवर एबीसीडी लिहायला शिकवायची. शिवाय ती आम्हाला सतत मिठी मारायची आमचे चुंबन घ्यायची. ती एकदम मनमोकळेपणाने जगायची. आई तिचं आयुष्य अगदी भरभरुन जगली. सगळ्यात मजेशीर गोष्ट म्हणजे जर आपण कधी गृहपाठ घरी आणून करायला सुरुवात केली तर ती आमच्यावर रागावायची आणि म्हणायची, मी तुम्हाला शाळेत जाताना घरचं काम देत नाही, मग ते तुम्हाला घरी करायला शाळेचं काम कसं देतात.हा तुमचा आणि माझा वेळ आहे, तुम्ही गृहपाठ करु नका. असं ती आम्हाला सांगायची.' .ती पुढे म्हणाली, '१९९८ मध्ये प्रतिमा बेदी यांचा कैलास मानसरोवर यात्रेदरम्यान त्यांचा मृ्त्यू झाला. पुढे आपल्या आईविषयी बोलताना अभिनेत्री म्हणाली, मला तिच्यासोबत खूप एकत्र घालवायचा होता, पण दुर्दैवाने तसं घडलं नाही. ती एक अशी स्त्री होती जी स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगायची.या सुंदर, अद्भुत जीवनाच्या शेवटी, तिला अशा स्मशानात जाळण्यात येऊ नये, तसंच तिच्या अस्थीचं गंगेत विसर्जन करु नये. असं तिला वाटत होतं. तिला निसर्गासोबत एकरुप व्हायचं होतं आणि तेच घडलं. तिचा मृतदेह कधीच सापडला नाही.ती या ब्रम्हांडाशी, भूमीशी एकरूप झाली.' .'सावरखेड एक गाव' फेम अभिनेत्रीची छोट्या पडद्यावर दणक्यात एंट्री; 'स्टार प्रवाहच्या 'या' मालिकेत साकारणार भूमिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.