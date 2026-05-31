'मला मूल नको होतं' पूजा भट्टने सांगितलं घटस्फोट घेण्याचं कारण, म्हणाली...'नात्यात एकटेपणा हा...'

POOJA BHATT OPENS UP ABOUT LONELINESS IN HER RELATIONSHIP: अभिनेत्री दिग्दर्शक पूजा भट्ट ही सध्या चर्चेत आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने अनेक खुलासे केले आहेत. वडिलांबद्दलच्या अफेअरबद्दल, तसंच सनी देओलसोबतच्या नात्याबद्दल तिने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी तिने तिच्या घटस्फोट होण्यामागच कारण आणि एकटेपणाची भावना व्यक्त केलीय. .पूजा भटने नुकतीच विकी लालावानीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने मनीष मखिजासोबतच्या घटस्फोटाचं कारण सांगितलंय. मनीष मखिजा आणि पूजा भट्ट यांनी पाप सिनेमाच्या सेटवर ओळख झाली. त्यानंतर ऑगस्ट २००३ मध्ये गोव्यात एका खासगी समारंभात त्यांनी लग्न केलं. लग्नाच्या ११ वर्षांनंतर पूजाने मनीष मखिजासोबत घटस्फोट घेतला..पूजा म्हणाली की, 'जेव्हा घटस्फोट होतो त्यावेळी सगळ्यांचा मोठा गैरसमज असतो तो म्हणजे दुसरी कोणती व्यक्ती आयुष्यात आली का? परंतु असं काही कारण नव्हतं. आमच्या नात्यात मला खूप एकटेपणा वाटत होता. मी एखाद्या व्यक्तीसोबत राहत असतानाही स्वत:ला एकट वाटत असेल तर त्या नात्याचा काही अर्थ राहत नाही. नंतर आम्ही एका छताखाली राहून हळू हळू वेगळे होत गेलो.'.पूजा पुढे म्हणाली की, 'आमचं लग्न तुटण्यामागे एक मोठं कारण होतं ते म्हणजे मला मुलं नको होती. माझं वैवाहिक जीवन सुखी नसण्यामागचं हे ही कारण आहे. मला मुलं आवडतात, परंतु मला आई बनण्याची तीव्र इच्छा कधीच नव्हती. ३० वर्षांची असताना मी सतत काम करत होते. मला आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी करायच्या होत्या. त्यामुळे माझ्या मनात आई होण्याची इच्छा कधीच झाली नाही. ' .'जेव्हा त्याला आमची गरज...' पद्मिनी कोल्हापुरे रणवीर सिंगबद्दल म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.