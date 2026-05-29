'बाबांनी झोपेतून उठवून सांगितलं, माझं अफेअर आहे' पूजा भटने केला वडिलांबाबात खुलासा, म्हणाली...'ते मला नाहीतर...'

MAHESH BHATT SONI RAZDAN RELATIONSHIP STORY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश भट हे नेहमीच चर्चेत राहिले. दिग्दर्शनासह त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे त्यांची बरीच चर्चा रंगली. महेश भट्ट यांचं करिण भटसोबत लग्न झालं होतं. त्यानंतर ते सोनी राजदान यांच्या प्रेमात पडले. सोनी राजदान हिच्यासोबत अफेअर असल्याचं त्यांनी पहिल्यांदा मुलीला म्हणेजच पूजा भटला सांगितलं. दरम्यान याबाबत पूजाने एका मुलाखतीत खुलासा केलाय. .पूजा भटने नुकतीच विक्की लालवानीच्या युट्यूब चॅननला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने महेश भट यांच्या अफेअरबद्दल खुलासा केलाय. तिने सांगितलं की, 'सोनी राजदान यांच्याबद्दल मला आईकडून समजलं होतं. एकदा बाबांनी मला झोपेतून उठवलं आणि त्यांच्या सोनी राजदानसोबतच्या नात्याबद्दल सांगितलं. ते मला म्हणाले की, 'मला एक महिला आवडते मी घर सोडून जाणार आहे. परंतु असा अर्थ नाही की माझं तुझ्यावरचं प्रेम कमी होईल. मी नेहमी तुझ्यासोबत असेन'.पुढे बोलातना पूजा भट्ट म्हणाली की, 'मला त्यावेळी सगळे म्हणायचे की, लहान वयात तुझ्या वडिलांनी तुला हे सगळं सांगितलय. पण ते मला नाहीतर दुसरं कोणाला सांगतील. कारण दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडून कळण्यापेक्षा आई वडिलांकडून या गोष्टी समजणं केव्हाही चांगलं.' असं पूजा भट मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..यावेळी पूजा भटने सावत्र आई सोनी राजदान हिच्याबद्दल सुद्धा भाष्य केलय. ती म्हणाली की, 'एक दिवस सोनी राजदान मला म्हणालेल्या की, त्यांना फार वाईट वाटतं, अपराधी असल्यासारखं वाटतं. परंतु मी त्यांना समजावलं. त्यांना म्हटलं तुमचा दोष नाही. एका मजबूत नात्याला तिसरा व्यक्ती तोडू शकत नाही. नातं मजबूत असेल तर तिसऱ्या व्यक्तीला जागा नसते. जेव्हा नात्यात कमतरता असते तेव्हाच तिसरा व्यक्ती येतो.' .