हो आम्ही प्रेमात होतो... बॉबी देओलबद्दल पूजा भट्टचा मोठा खुलासा; का झालेलं ब्रेकअप? म्हणाली, 'तो मला...'

लोकप्रिय दिग्दर्शक महेश भट्ट यांची मुलगी आणि अभिनेत्री पूजा भट्ट हिने 'दिल हैं कि मानता नहीं', 'सडक', 'बॉर्डर', 'जख्म' अशा चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. मात्रत्यानंतर ती चित्रपटात फारशी दिसली नाही. अनेक वर्षांनंतर तिने 'बिग बॉस' मध्ये एंट्री घेत सगळ्यांना चकीत केलं होतं. ती सोशल मीडियावरही सक्रीय असते. मात्र पूजा तिच्या चित्रपटांसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने आपल्या आयुष्यातील त्या घटनांबद्दल सांगितलं आहे ज्यामुळे तिचं आयुष्य खऱ्या अर्थाने बदललं. त्यात ती तिच्या आणि बॉबी देओल यांच्यातील नात्याबद्दलही बोलली आहे. .पूजाने नुकतीच विकी लालवानीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिला तू 'आशिकी' या चित्रपटाला नकार का दिला असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना पूजा म्हणाली, 'डॅडी हा माझा पहिला सिनेमा होता. त्यानंतर अभिनेत्री म्हणून काम करण्याची माझी फारशी इच्छा नव्हती. माझा बॉयफ्रेंडही माझ्या अभिनय क्षेत्रातील करिअरला फारसा पाठिंबा देत नव्हता.' तो बॉयफ्रेंड बॉबी देओल होता का असं विचारताच पूजा म्हणाली, 'मी बॉबीला खूप उशिरा भेटले.' तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये होतात का असं विचारल्यावर पूजा म्हणाली, 'अर्थातच. तो प्रेमात पडण्यासारखाच होता.तो माझ्या आयुष्यातील एक जादुई काळ होता.' .बॉबी देओलसोबतचं नातं का तुटलं?त्यांचं ब्रेकअप का झालं याबद्दल विचारताच ती म्हणाली, 'आज आमचे नाते का संपले किंवा आम्ही प्रेमात होतो, यावर बोलणे योग्य नाही, असे मला वाटते. ते नाते संपले आहे. आम्ही आमचे नाते कधीच नाकारले नाही. आज तो विवाहित आहे, मोठ्या मुलांचा बाप आहे आणि त्याच्या करिअरला एक नवीन गती मिळाली आहे. 'ॲनिमल'मधील त्याची भूमिका मला खूप आवडला होती. माझ्यासाठी, त्यानेच तो चित्रपट गाजवला. मी त्याच्यासाठी खूप आनंदी आहे.'