मीच नाही तर सोहमही त्याचं घर सोडून आलाय... लग्नानंतरच्या बदललेल्या आयुष्याबद्दल पूजा बिरारीचा खुलासा, म्हणते

'वेड लागलं प्रेमाचं' मालिकेतील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री पूजा बिरारी हिने काही दिवसांपूर्वीच आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर याच्याशी लग्नगाठ बांधली. त्यांनी २ डिसेंबर २०२५ रोजी लोणावळ्यात विवाह केला. या लग्नाला अनेक कलाकार हजर होते. 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेच्या सेटवर केळवणादरम्यान पूजाने उखाणा घेत सोहमवरच्या प्रेमाची कबुली दिली होती. मुंबईतही मोठ्या थाटामाटात त्यांचं रिसेप्शन पार पडलं. आता लग्नानंतर त्यांनी लगेचच कामाला सुरुवात केलीये. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने त्यांचं लग्नानंतरचं आयुष्य कसं आहे याबद्दल सांगितलंय. .भारतीय प्रथेनुसार लग्नानंतर मुलगी सासरी जाते पण बांदेकरांच्या घरात एक नवीन गोष्ट घडलीये. सोहम आणि पूजा यांच्या लग्नानंतर सोहमदेखील त्याचं घर सोडून पूजासोबत राहायला आलाय. त्यांनी वेगळा संसार थाटलाय. लग्नानंतर आयुष्यात नेमके कोण कोणते बदल घडले याबद्दल बोलताना नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पूजा म्हणाली, 'मुलींनाच घर सोडावं लागतं असं नाही, माझ्या बाबतीत तर सोहमच घर सोडून आलाय. मला लग्नानंतर फार काही बदललंय असं वाटत नाहीये. कारण, मी लग्नाच्या आधीपासूनच मुंबईत एकटी राहत होते. उलट लग्नानंतर मला छान वाटतंय कारण, मला आता आयुष्यभरासाठी हक्काचा रुममेट भेटलाय.' .ती गंमतीने म्हणाली, "खरं तर मला सोहमची दया येते, कारण तो त्याचं हक्काचं घर सोडून माझ्यासोबत राहायला आलाय. आम्ही दोघांनी आमच्या कामाच्या ठिकाणापासून जवळ पडेल असं एक नवीन घर पाहिलं आहे. त्यामुळे घरापासून दूर राहण्याचा जो स्ट्रगल मुलींना करावा लागतो, तो सध्या सोहम करतोय!' काही दिवसांपूर्वीच सोहम आणि पूजा यांनी एक फोटो शेअर केला होता ज्यात त्यांच्या नव्या घराची चावी होती. सुचित्रा बांदेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या दोघांनी वेगळं घर घेऊन नवा संसार थाटलाय. .सुचित्रा म्हणाल्या होत्या, "आदेशच्या आईने आम्हाला जो सल्ला दिला होता, तोच मी सोहमला दिलाय. लग्न झाल्यावर मुलांनी आपला स्वतःचा संसार स्वतः थाटायला हवा. एकमेकांना समजून घेण्यासाठी, जबाबदारी घेण्यासाठी वेगळं राहणं गरजेचं असतं. मी सोहमला स्पष्ट सांगितलंय की, लग्नानंतर तुम्ही तुमचं विश्व निर्माण करा. तुम्हाला काही लागलं तर मी आहेच, रोज घरी जेवायला या, पण तुमचा संसार तुम्हीच सांभाळा.'