झी मराठीवर लवकरच 'येतेच आता मी नांदायला' ही मालिका सुरू होतेय. या मालिकेत अभिनेत्री पूजा बिरारी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो समोर आलेला. ती मालिकेत शिवानी कदम ही भूमिका साकारतेय. हुशार, शिस्तप्रिय, आत्मविश्वासू आणि आयुष्याचा आनंदाने स्वीकार करणारी शिवानी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने या मालिकेच्या शूटिंगचा अनुभव सांगितलाय. .भूमिकेविषयी बोलताना पूजा म्हणाली, 'माझ्या नेहमीच्या प्रवासापेक्षा हा प्रवास वेगळा आहे. व्यक्तिरेखेची भाषा आणि तिचे वेगवेगळे पैलू समजून घेणं ही माझ्यासाठी सध्याची आव्हानं आहेत. मात्र, टीम खूप छान असल्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून रोज प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. माझी त यारी सर्वप्रथम भाषेपासून सुरू झाली. भाषा समजून घेणं, ती शिकणं आणि तिचा सराव करणं यावर मी लक्ष दिलं. आउटडोअर शूटिंगच्या वेळी तिथल्या लोकांची भाषा आणि बोलण्याची पद्धतही मी बारकाईने पाहिली. त्याचा आपल्या व्यक्तिरेखेत कसा समावेश करता येईल, याचा विचार केला. त्याचबरोबर याआधी साकारलेल्या व्यक्तिरेखा बाजूला ठेवून नव्याने एक वेगळी व्यक्तिरेखा घडवण्याचा माझा प्रयत्न सुरू आहे. शिवानी कशी बोलेल, कशी वागेल आणि तिच्या स्वभावाचे पैलू कसे असतील, याचा अभ्यास मी करत आहे.'.ती पुढे म्हणाली, "आम्ही वाई येथील नरसिंह सरस्वती मंदिर, धोम येथे आउटडोअर शूटिंग करत होतो. त्यावेळी आमची नाईट शिफ्ट सुरू होती आणि प्रचंड थंडी वाजत होती. मंदिर धोम धरणाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे तिथे नदीही होती. त्या रात्रीचा अनुभव खूपच मजेशीर होता. आम्ही सगळे कलाकार शूटिंगच्या ठिकाणी शेकोटी पेटवून तिच्याभोवती बसायचो. सगळ्यांच्या सोबतीने नाईट शूट कधी पूर्ण झालं, हे कळलंच नाही. खूप मजेत आम्ही सीन शूट केले. सगळे एकत्र नसतो तर शूटिंगची एवढी मजा आली नसती. सगळ्यांची सोबत असल्यामुळे थंडी आणि नाईट शिफ्ट दोन्ही सहन करणं सोपं झालं. शेकोटीजवळ बसलेलो असताना प्रत्येक जण आपापलं शूट करून तिथे येत होता. कलाकारांना सीनच्या गरजेनुसार स्वेटर किंवा शाल घेता येत नव्हती. मात्र, पडद्यामागचे टीम जॅकेट, टोपी, मोजे असं सगळं घातलं होतं.'.पूजा पुढे म्हणाली, "आमचा सीन मंदिरात असल्यामुळे आम्हाला चप्पल न घालता शूट करावं लागत होतं. त्यामुळे थंडी आणखीच जाणवत होती. आमच्या दिग्दर्शन टीममधील एक असिस्टंट जेव्हा शेकोटीजवळ यायचा, तेव्हा आम्ही त्याला गंमतीने म्हणायचो, 'जरा तरी काही वाटू दे! हातात ग्लोव्हज घालून शेकोटीजवळ येतोयस तू!' असे छोटे छोटे प्रसंग त्या शूटिंगच्या आठवणी आणखी खास करून गेले.' पूजासोबत अभिनेता हर्षद अतकरी आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णीही या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहेत. ही मालिका येत्या 30 नोव्हेंबरपासून सोमवार ते शुक्रवार रात्री 10 वाजता प्रदर्शित होणार आहे. .अभिनेत्रीच्या पर्सनल मेकअप रुममध्ये साडी बदलली म्हणून दिवसभर झाडाखाली बसवलं; वर्षा दांदळे यांनी सांगितला हिंदीतला अनुभव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.