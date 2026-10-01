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हो, त्या सासू म्हणून खूप कडक... सून पूजा बिरारीचं सुचित्रा बांदेकरांबद्दल वक्तव्य;म्हणते, 'मी सगळ्यांना हेच सांगते की...

POOJA-BIRARI-REVEALS-SUCHITRA-BANDEKAR-AS-MOTHER-IN-LAW : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री पूजा बिरारी हिने पहिल्यांदाच तिच्या सासरच्या व्यक्ती कशा आहेत याबद्दल सांगितलंय. खासकरून तिने सासूबाईंबद्दल वक्तव्य केलं आहे.
pooja birari on suchitra bandekar

pooja birari on suchitra bandekar

esakal 

Payal Naik
Updated on

'स्वाभिमान', 'येड लागलं प्रेमाचं' यांसारख्या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री पूजा बिरारी ही आता बांदेकरांची सून आहे. तिने सुचित्रा आणि आदेश बांदेकर यांच्या मुलाशी लग्न केलंय. लोणावळ्यातील एका रिसॉर्टमध्ये हे लग्न पार पडलं. आता लग्नानंतर पूजाने पहिल्यांदाच तिच्या सासरच्या मंडळींबद्दल भाष्य केलंय. नुकत्याच इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने सासूबाई सुचित्रा बांदेकर यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं आहे.

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Suchitra Bandekar
aadesh bandekar
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