'कपबशी'च्या प्रमोशनसाठी निघालेल्या पूजा सावंतच्या गाडीचा विचित्र अपघात; तीन कार एकमेकांवर आदळल्या

मराठी सिनेसृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर येतेय. आगामी मराठी चित्रपट 'कपबशी' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी निघालेल्या टीमच्या गाडीचा अपघात झालाय. चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी प्रवास करत असताना सातारा जिल्ह्यातील काशीळ येथे या टीमच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. या अपघातात गाडीचं मोठं नुकसान झालं असलं, तरी गाडीतील सर्व जण सुखरूप असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'कपबशी' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी संपूर्ण टीम पुणे येथून सांगलीच्या दिशेने कारने रवाना झाली होती. सातारा जिल्ह्यातील काशीळ गावाजवळ महामार्गावर अचानक ३ वाहने एकमेकांवर आदळली. या विचित्र अपघातात कलाकारांची कारही भरडली गेली. .पूजा सावंत आणि ऋषी मनोहर गाडीत होते हजरज्या कारला अपघात झाला, त्यामधून लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा सावंत, अभिनेता ऋषी मनोहर आणि चित्रपटाचे प्रसिद्धी प्रमुख दर्शन मुसळे हे प्रवास करत होते. अपघाताची तीव्रता पाहता गाडीचे बरेच नुकसान झाले आहे. मात्र, सुदैवाने एअरबॅग्ज आणि देवाच्या कृपेमुळे गाडीतील कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. सर्व कलाकार आणि तंत्रज्ञ सुरक्षित असून त्यांना केवळ मुका मार लागला आहे. .अपघातानंतर स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. चित्रपटाच्या टीममधील सर्व जण सुखरूप असल्याचे समजताच पूजा सावंतच्या चाहत्यांनी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीने सुटकेचा श्वास सोडला आहे. सध्या 'कपबशी' चित्रपटाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू असून, लग्नपद्धतीवर आधारित हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे..गौतमने फसवलेल्या स्त्रियांना घेऊन लग्नाच्या मंडपात धडकणार जय आणि शर्वरी; 'सनई चौघडे'मध्ये हाय-व्होल्टेज ड्रामा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.