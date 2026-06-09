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'कपबशी'च्या प्रमोशनसाठी निघालेल्या पूजा सावंतच्या गाडीचा विचित्र अपघात; तीन कार एकमेकांवर आदळल्या

POOJA SAWANT CAR ACCIDENT: मराठी अभिनेत्री पूजा सावंत हिच्या गाडीला अपघात झालाय. या गाडीत पूजासोबत आणखीही कलाकार होते.
pooja sawant

pooja sawant

esakal

Payal Naik
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मराठी सिनेसृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर येतेय. आगामी मराठी चित्रपट 'कपबशी' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी निघालेल्या टीमच्या गाडीचा अपघात झालाय. चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी प्रवास करत असताना सातारा जिल्ह्यातील काशीळ येथे या टीमच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. या अपघातात गाडीचं मोठं नुकसान झालं असलं, तरी गाडीतील सर्व जण सुखरूप असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'कपबशी' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी संपूर्ण टीम पुणे येथून सांगलीच्या दिशेने कारने रवाना झाली होती. सातारा जिल्ह्यातील काशीळ गावाजवळ महामार्गावर अचानक ३ वाहने एकमेकांवर आदळली. या विचित्र अपघातात कलाकारांची कारही भरडली गेली.

pooja sawant car accident

pooja sawant car accident

esakal

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