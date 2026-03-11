सिग्नल तोडला अन् पूजा सावंतला पोलिसांनी पकडलं; आयडीवरचं आडनाव वाचताच... अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा

मराठी अभिनेत्री पूजा सावंत हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. 'क्षणभर विश्रांती', 'दगडी चाळ', 'भेटली तू पुन्हा' अशा चित्रपटातून तिने आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. तिने अनेक चित्रपटात उत्तम भूमिका साकारल्यात. तिच्या नृत्याचेही अनेक चाहते आहेत. नुकतंच पूजाच्या लग्नाला दोन वर्ष पूर्ण झाली. ती कायमच तिच्या गावाला जात असते. पूजा मूळची कोकणातली आहे. ती तिच्या घराचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते. आता पूजाने तिला तिच्या आडनावाचा कसा फायदा झाला ते सांगितलंय. .पूजा कायमच कोकणाबद्दल असलेलं तिचं प्रेम व्यक्त करताना दिसते. ती लवकरच 'सालबर्डी' या चित्रपटात दिसणार आहे. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत सावंत आडनावाने तिला कसं वाचवलं हे तिने सांगितलंय. काही दिवसांपूर्वी लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत पूजाला कधीतरी सिग्नल तोडल्यामुळे किंवा काही चूक झाल्यामुळे पोलिसांनी पकडलं आहे आणि पूजा सावंत आहे हे ओळखताच त्यांनी सोडून दिलंय, असं झालंय का असा प्रश्न विचारण्यात आला..यावर उत्तर देताना पूजा म्हणाली, 'अभिनेत्री पूजा सावंत आहे म्हणून जा, असं कधीच झालं नाही. मी तसं कधी केलंसुद्धा नाही. पण, मी जेव्हा सुरुवातीला गाडी चालवायला शिकले होते तेव्हा सगळं लक्ष गाडी चालवण्यावर होतं. त्यामुळे सिग्नलवर लक्ष गेलं नाही आणि त्या दिवशी माझ्याकडून सिग्नल तोडला गेला आणि मला पकडलं गेलं. तेव्हा मला खूप टेन्शन आलं होतं. पकडल्यानंतर पोलिसांनी माझं लायसन्स (परवाना) पाहिला आणि त्यावरचं सावंत नाव वाचलं. सावंत वाचताच त्यांनी मालवणीत ‘सावंत… अगं… कुठची सावंत आहेस तू?’ असं म्हटलं. त्यावर मी त्यांना ‘काका मी कोकणातली, सिंधुदुर्गची आहे’ असं म्हटलं. त्यावर त्यांनीसुद्धा ‘अरे, तू आमचीच पोरगी आहेस. जा… जा…’, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे पूजा सावंत म्हणून नाही तर कोकणातली आहे म्हणून एकदा सोडून दिलं होतं.'.पूजा 'सालबर्डी' या चित्रपटात पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसतेय. यासाठी तिने विशेष मेहनत घेतलीये. पी. आय. मनोरमा प्रधान, असं तिच्या व्यक्तिरेखेचं नाव आहे. १७ एप्रिल रोजी ‘सालबर्डी’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे..माझ्या घटस्फोटादरम्यान बाबा एखाद्या मित्रासारखे सोबत होते... शर्मिष्ठा राऊतने वडिलांबद्दल केला भावुक खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.