मिस कलरफुल पूजा सावंतचं स्कीन केअर रुटीन काय? अभिनेत्री म्हणाली, 'माझ्याही चेहऱ्यावर आधी मुरूम होते...

मराठमोळी अभिनेत्री पूजा सावंत हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिच्या सौंदर्याने तिने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. पूजाला नेहमीच तिच्या फिटनेसबद्दल आणि रूटिनबद्दल विचारण्यात येतं. तिचा आहार, व्यायाम याबद्दल जाणून घेण्यास प्रेक्षक उत्सुक असतात. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने तिचं रुटिन सांगितलं आहे. तिने नुकतीच लोकमत सखीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती तिच्या स्कीनची कशी काळजी घेते याबद्दल सांगितलंय. .या मुलाखतीत पूजा म्हणाली, 'लहानपणासून माझी त्वचा कधीच क्लीअर नव्हती. मला नेहमी मुरुमांचा त्रास असायचा. त्यामुळे त्वचा छान आणि टवटवीत ठेवण्यासाठी मला लहानपणापासून प्रयत्न करावे लागले. आता माझी त्वचा चांगली दिसते, त्यामागे खूप मेहनत आहे.अनेक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवावे लागते. एक रुटिन आहे, ते मला पाळावं लागतं.' .पुढे ती म्हणाली, "काही सवयी आहे, ज्या मी अत्यंत निष्ठने पाळते. एक म्हणजे दिवसाच्या पहिल्या सत्रात म्हणजे दुपारी बारापर्यंत मी काही करून दोन लीटर पाणी संपवते. माझी सकाळ फार लवकर होते. मी सकाळी साडेपाचला उठते. त्यानंतर वर्कआऊट करते. पहाटेचा व्यायाम माझ्या इतका अंगवळणी पडला आहे की मला अख्ख्या दिवसात वर्कआऊट करता येत नाही. मला व्यायाम करायचा असेल तर मी पहाटेच उठते. सूर्योदयापर्यंत माझा वर्कआऊट झालेला असतो. जेव्हा सूर्योदय होतो तेव्हाची जी कोवळी किरणं असतात ती घेते. त्यामुळे माझ्या त्वचेला ड जीवनसत्त्व मिळते.. मला वाटतं की, तिथून जे स्कीन रुटिन सुरू होतं.'.उन्हाळ्यात त्वचेची कशी काळजी घेतली पाहिजे? यावर पूजा म्हणाली, 'उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्या. पाण्यात तुम्ही चार पुदिण्याची पाने टाका, अर्धा लिंबू पिळा, आल्याचा छोटा तुकडा चेचून त्यामध्ये टाका. असे पाणी मी उन्हाळ्यात पिते. त्याची खूप मदत होते.'.त्वचेचं टॅनिंग कसं कमी करायचं यासाठी तिने काही टिप्स दिल्यात. ती म्हणाली की टोमॅटोची एक फोड घ्यायची आणि तोंडावर फिरवायची. नंतर चेहरा पाण्याने धुवून घ्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे बेसन घ्यायचे. त्यात थोडेसे पाणी टाकायचे, त्याची पेस्ट करायची आणि ते चेहऱ्यावर लावायचे. पाच मिनिटांनी चेहरा धुवायचा.' पूजा लवकरच सखे गं साजनी या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.तर तिचा 'सालबर्डी' हा चित्रपटही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय.