प्रेमानंद महाराजांना भेटल्यास ढसाढसा रडली पूनम पांडे, नेटकरी म्हणाले...'आधी सगळं करुन बसली आणि आता..'

Poonam Pandey Visits Premanand Maharaj Ashram: वादग्रस्त अभिनेत्री Poonam Pandey हिने अलीकडेच Premanand Maharaj यांच्या आश्रमाला भेट दिली. आश्रमात महाराजांना पाहताच पूनम भावूक होऊन रडताना दिसली. तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
Poonam Pandey Meets Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात अनेक सेलिब्रिटी दर्शनाला गेल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अनेक सेलिब्रिटींचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्रेमानंद महाराजांपुढे ते नतमस्तक होतात. बॉलिवूडपासून ते क्रिकटर्सपर्यंत सगळे सेलिब्रिटी प्रेमानंद महाराजांची भेट घेत असतात. अशातच आता बोल्ड कंटेटसाठी प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री पूनम पांडे हिने प्रेमानंद महाराजांचं दर्शन घेतलं. परंतु तिला आश्रमात पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलय.

