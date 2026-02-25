प्रेमानंद महाराजांना भेटल्यास ढसाढसा रडली पूनम पांडे, नेटकरी म्हणाले...'आधी सगळं करुन बसली आणि आता..'

Poonam Pandey Meets Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात अनेक सेलिब्रिटी दर्शनाला गेल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अनेक सेलिब्रिटींचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्रेमानंद महाराजांपुढे ते नतमस्तक होतात. बॉलिवूडपासून ते क्रिकटर्सपर्यंत सगळे सेलिब्रिटी प्रेमानंद महाराजांची भेट घेत असतात. अशातच आता बोल्ड कंटेटसाठी प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री पूनम पांडे हिने प्रेमानंद महाराजांचं दर्शन घेतलं. परंतु तिला आश्रमात पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. .नेहमीच चर्चेत असलेली आणि वादात असलेली अभिनेत्री पूनम पांडेचे प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमातील फोटो, व्हिडिओ समोर आलेत. त्यामध्ये ती महाराजांच्या भक्तीत तल्लीन झाल्याचं पहायला मिळतय. जेव्हा ती आश्रमात गेली, त्यावेळी प्रेमानंद महाराजांना बघताच तिला अश्रू अनावर झाले. तिचं हे रुप पाहून चाहत्यांना धक्का बसलाय..विरल भय्यानी या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पुनमचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ शेअर करताच काही वेळातच तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. अनेकांना पुनम पांडेला सलवार कुर्ता, डोक्यावर ओढणी अशा अवतारात पाहून आश्चर्य वाटलं. परंतु काहींनी तिला ट्रोल सुद्धा केलं..अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत लिहलं की, 'ही तीच आहे ना जी मरुन पुन्हा जिवंत झालीय.' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'करुन सवरुन भागली देवपुजेला लागली.' तर काहींनी तिला 'आता काहीही चुकीचं करु नकोस' असा सल्लाही दिलाय. सध्या सोशल मीडियावर पुनमच्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .Interview : "पुन्हा काहीतरी वेगळं घडलं आहे!".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.