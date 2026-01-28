मी मरणार होतो... अभिनेत्याने सोडलेली इंडस्ट्री; म्हणाला- माझ्याकडून वडिलांचा अपमान झाला तो त्यांनी लिहून ठेवला...

आपल्या अभिनयाने प्रत्येक पात्र जिवंत करणारे लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेते संजय मिश्रा यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक उत्कृष्ट सिनेमांमध्ये काम केलंय. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेचं कौतुक झालंय. मात्र संजय मिश्रा यांनी काही काळ अभिनयातून ब्रेक घेतला होता. खरं तर आपण मरणार आहोत असं त्यांना वाटत होतं. त्यामुळे ते मुंबईतून पळून गेले होते. एका मुलाखतीत मिश्रा यांनी याबद्दल सांगितलं आहे. त्यात त्यांच्याकडून वडिलांचा अपमान झालेला असंही त्यांनी म्हटलंय. .संजय मिश्रा यांनी नुकतीच प्रखर गुप्ता यांना मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, ' ‘ऑल द बेस्ट’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान माझे ऑपरेशन झाले होते. त्यानंतर मी हृषिकेशला पळून गेलो. एक वृद्ध व्यक्ती तिथे एका ढाब्यावर चहा आणि मॅगी बनवत असे. मी तिथे काम करत होतो. इतर काही काम करावे, असे मला वाटत नव्हते. माझी प्रकृती तर ठीक नव्हतीच; पण माझ्या वडिलांचेदेखील निधन झाले होते. जर ऑपरेशन यशस्वी झाले नाही, तर मी एक-दीड दिवसात मरेन, असे मला डॉक्टरांनी सांगितले होते. जे लोक मला दवाखान्यात भेटण्यासाठी येत असत, ते अशीच समस्या असलेल्या लोकांचे मृत्यू झाले आहेत, असे ते मला सांगत असत. जर हे लोक मला भेटत राहिले तर मी मरेन. त्यानंतर माझ्या वडिलांनी लोकांना मला भेटण्यासाठी येऊ दिले नाही.'.ते पुढे म्हणाले, ' रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला. त्यानंतर ८-१० दिवसांनी माझ्या वडिलांचे निधन झाले. माझा एक चाहता कूक होता. त्याने एक चिकन डिश बनवली होती. माझ्या वडिलांनी ती तीन दिवसांनी खाल्ली. त्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली. मी त्यांना विचारले की, तीन दिवसांपूर्वी बनवलेले चिकन तुम्ही कसे खाऊ शकता त्यावर ते म्हणाले की, तुझ्या सल्ल्याची गरज नाही. हे माझ्या वडिलांचे शेवटचे शब्द होते. मला डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर माझे वडील मला माझा आलू चाट हा चित्रपट पाहण्यासाठी घेऊन गेले. मी लवकर बरे व्हावे आणि चित्रपटात अॅक्शन सीन करावे, असे त्यांना वाटत होते. पण, जेव्हा मी थिएटरमध्ये गेलो, तिथे लोक माझ्याबरोबर फोटो काढण्यासाठी गर्दी करू लागले. मी त्यांना शिवीगाळ केली.'.त्यांनी सांगितलं, 'माझ्या घरात अपशब्द वापरण्याला बंदी होती. त्यावेळी माझ्या वडिलांचे मित्रही आमच्याबरोबर आले होते. माझ्या वडिलांनी मला असे करू नये, असे सांगितले. मी त्यांच्यावर ओरडलो आणि म्हणालो की, तुम्हाला काय माहीत आहे? त्यांच्या निधनानंतर मी जेव्हा त्यांची डायरी वाचली, तेव्हा त्यांनी त्यामध्ये लिहिले होते की, मी त्यांचा अपमान केला. मला त्यावेळी त्यांना सांगावेसे वाटत होते की, मी जे काही केले, ते मुद्दाम, हेतूपूर्वक केले नव्हते. वडिलांच्या निधनानंतर मी हरिद्वार, हृषिकेशला गेलो. कारण- मला वाटत होते की, आपल्या सर्वांनाच कधी ना कधी मरायचे आहे. तर, आपण इतकी धावपळ कशासाठी करतो. मी बेपत्ता असायचो. कोणाचा फोन उचलायचो नाही. मी लोणावळ्यात एक जागा घेतली आहे. मी तिथे जायचो आणि माझ्या मनात कोणतेही विचार येऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करायचो.'.‘स्क्रीन’ला दिलेल्या मुलाखतीत संजय मिश्रा म्हणालेले, 'जेव्हा मी ढाब्यावर काम करायला सुरुवात केली, त्या ढाब्याच्या मालकाने मला सांगितले की, जर तू एका दिवसात ५० कप धुतलेस, तर तुला १५० रुपये मिळतील. त्यानंतर मला जाणीव झाली की, मला जगण्यासाठी पैसे कमावण्याची गरज आहे.' .'तारक मेहता...'मधील जेठालालच्या खऱ्या पत्नीला पाहिलंत का? भोळेपणा आणि गोड हसू पाहून नेटकरीही झाले फिदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.