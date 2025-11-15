झी मराठीच्या 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतून लोकप्रिय अभिनेत्याची एक्झिट; 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेता साकारणार भूमिका

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतायत. या मालिकांमध्ये नेहमीच नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अनेकदा मालिकेत नवनवीन ट्विस्ट आणले जातात. मालिकेतील कलाकार देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. मात्र मालिकेतील एखादा कलाकार अचानक गायब झाला तरी प्रेक्षकांना त्याची कमी जाणवते. अनेकदा काही कलाकार त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे मालिका सोडताना दिसतात. तर काहींना कथानकामुळे बाहेर पडावं लागतं. मात्र झी मराठीच्या एका मालिकेतील कलाकाराने अचानक ही मालिका सोडली आहे. आता त्याच्याजागी दुसरा अभिनेता दिसणार आहे. .झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'सावल्याची जणू सावली' ही प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेने फार कमी वेळात प्रेक्षकांची मनं जिंकली. या मालिकेत प्राप्ती रेडकर आणि साईंकीत कामत यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ते मालिकेत सावली आणि सारंग या भूमिकांमध्ये आहेत. मालिकेत सारंगच्या भावाची भूमिका साकारणाऱ्या कलाकाराने आता अचानक मालिकेचा निरोप घेतलाय. या मालिकेत सारंगच्या भावाची म्हणजेच सोहमची भूमिका अभिनेता गुरू दिवेकर साकारत होता. आता त्याने ही मालिका सोडली आहे. काही वैयक्तिक कारणामुळे त्याने मालिकेचा निरोप घेतलाय. .हा अभिनेता साकारणार भूमिका सावल्याची जणू सावली' सोडल्यानंतर गुरूने एक पोस्ट करत सगळ्यांचे आभार मानलेत. त्याने पुढे येणाऱ्या कलाकाराला देखील शुभेच्छा दिल्यात. आता मालिकेत सोहम मेहेंदळे ही भूमिका अभिनेता रुचिर गुरव साकारणार आहे. रुचिरने यापूर्वी 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकेत काम केलं होतं. यात तो ए जेच्या भाच्यांपैकी एक होता. यासोबतच त्याने ‘स्वाभिमान’, ‘शुभ विवाह' या मालिकांमध्येही काम केलंय. यंदाच्या पुरस्कार सोहळ्यात सुद्धा या ‘सावळ्याची जणू सावली’ या सिरियलच्या टीमने सर्वोत्कृष्ट मालिकेसह अनेक पुरस्कार जिंकले होते. .ज्या पद्धतीने मला रिजेक्ट केलं गेलं... 'अनन्या'मध्ये रिप्लेस झाल्याबद्दल ऋतुजा स्पष्टच म्हणाली, 'रवी जाधव यांना...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.