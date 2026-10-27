लोकप्रिय अभिनेता झाला आजोबा; लेकीला मुलगी झाल्याने आनंद गगनात मावेना; म्हणतो- मी चार पावलं जमिनीवरनं चालतोय...

आई- वडील होण्याइतकाच आनंद हा आजी- आजोबा होण्यात असतो, एका नव्या पदावर बढती मिळाल्यासारखं वाटतं असं म्हणत लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याने आता आजोबा झाल्याची गोड बातमी दिलीये. हे अभिनेते आहेत आई कुठे काय करते' फेम मिलिंद गवळी. त्यांच्या मुलीला मुलगी झालीये त्यामुळे त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबद्दल माहिती दिलीये. .मिलिंद यांनी पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'मी आजोबा झालो, आणि दिपा आजी झाली, गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या नातीचा जन्म झाला. गणपती बाप्पाचं आगमन झालं त्याच दिवशी आमच्या घरी गौराई आली, ज्या गोष्टीचं स्वप्न आम्ही दोघांनी पाहिलं होतं ते स्वप्न पूर्ण झालं. वयाच्या चौदाव्या पंधराव्या वर्षी आम्ही एकमेकांच्या प्रेमात पडलो, ९ वर्षानंतर परमेश्वराच्या कृपेनेच आमचं लग्न झालं, लग्नाच्या एका वर्षात आमच्या घरी मिथिलाच्या रूपात राजकन्या आली, मी कलाक्षेत्रात आलो, खडतर प्रवास होता, तरी दिपामुळे संसार मात्र नीटनेटका झाला, आणि या संसाराच्या प्रवासामध्ये आता आमच्या आयुष्यात एक सुंदर वळण आलंय, आजी आणि आजोबा व्हायचं भाग्य आम्हाला मिळालंय. एक इवलासा जीव आम्हाला आजी-आजोबा म्हणणार याच्यापेक्षा मोठं सुख काय असू शकतं.'.त्यांनी पुढे लिहिलं, 'आम्हाला जसा आनंद झाला तसा आमच्या अनेक शुभचिंतकांना आनंद होणार, बाळाला भरभरून शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मिळणार, म्हणून आमच्या आयुष्यातली ही गोड बातमी तुम्हाला सांगावीशी वाटली आणि आम्ही डॉक्टर मनीषा जोशी आणि डॉक्टर अभिजीत जोशी यांचे खूप खूप आभार मानतो, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या मिथिलाची प्रसुती नॉर्मल झालीये. मला आता आजोबा हे नवीन पद मिळालं आहे माझ्या आयुष्याची नवी सुरुवात झाली आहे. सध्या मी चार पावलं जमिनीवरनं चालतोय, आभाळ ठेंगणं झालंय माझ्या मायबाप रसिक प्रेक्षकानो माझ्या बाळाच्या बाळाला भरभरून आशीर्वाद द्या. गणपती बाप्पा मोरया.' चाहत्यांनी या पोस्टवर त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. .लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता... महेश कोठारे यांनी सांगितला जिवलग मित्राच्या निधनाचा प्रसंग; म्हणाले- रात्री ३ वाजता आम्ही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.