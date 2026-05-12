४ वर्षात मोडला छोट्या पडद्यावरील अभिनेत्रीचा संसार? थाटात केलेलं लव्हमॅरेज; आता नवऱ्याला केलं अनफॉलो

गेल्या वर्षभरात मराठी आणि हिंदीच नाही तर साऊथ इंडस्ट्रीमध्येही घटस्फोटाच्या अनेक घटना पाहायला मिळाल्या. कुणी एकमेकांवर चिखलफेक करून, आरोप करून घटस्फोट घेत असल्याचं सांगितलं. तर कुणी अगदीच शांतपणे एकमेकांचा आदर करून घटस्फोट घेतला. मात्र आता या यादीत आणखी एका बॉलिवूड अभिनेत्रीचा समावेश झालाय. छोट्या पडद्यावरून घराघरात पोहोचलेल्या या अभिनेत्रीने बॉलिवूडमध्येही स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. मात्र अवघ्या चार वर्षात तिचा संसार मोडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. कोण आहे ही अभिनेत्री? . ही अभिनेत्री आहे मौनी रॉय. 'देवोंके देव महादेव' मधून सती हे पात्र साकारून ती घराघरात लोकप्रिय ठरली होती. त्यानंतर ती 'नागीण' सारख्या मालिकेतही दिसली. त्यानंतर तिने बॉलिवूडमध्ये एंट्री केली. याच दरम्यान तिची भेट सुरज नांबियार याच्याशी झाली. दुबईतल्या एका पार्टीत भेटलेल्या या दोघांनी तीन वर्ष एकमेकांना डेट केलं. त्यानंतर त्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये लग्न केलं. आता चार वर्षांनी त्यांचा घटस्फोट होत असल्याच्या चर्चा आहेत. त्याला कारणही तसंच आहे. .मौनी बंगाली असून सुरज मल्याळी आहे. त्यांचं लग्न दोन्ही पद्धतीने झालेलं. या सोहळ्याला अनेक लोक उपस्थित होते. ते दोघे लग्नानंतरही लॉन्ग डिस्टन्समध्ये राहतहोते. मात्र आता त्यांच्यात काहीतरी बिनसलं असल्याचं बोललं जातंय. त्यांनी एकमेकांना इंस्टावरून अनफॉलो केलंय. सोबतच त्यांनी एकमेकांसोबतचे फोटोही डिलीट केलेत. त्यामुळे त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना हवा मिळालीये. याबद्दल अद्याप मौनी किंवा सुरजने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र कोणतंही स्पष्टीकरणही दिलेलं नाही. त्यामुळे हा अफवा सत्य असल्याचं म्हटलं जातंय.