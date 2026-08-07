जिनिलिया देशमुख मुलांना जेवणात 'ही' गोष्ट आवर्जून देतेच; म्हणते- दररोज एक चमचा खाणं कम्पलसरी...

हिंदीसोबतच मराठी इंडस्ट्री गाजवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख प्रेक्षकांची आवडती आहे. तिच्या हास्यावर अनेक चाहते फिदा आहेत. रितेश देशमुखशी लग्न झाल्यानंतर तिने मराठी संस्कृती इतकी आपलीशी केली की ती मूळ मराठीच असल्यासारखं वाटतं. मात्र कलाकार म्हटलं की त्यांना त्यांच्या खाण्यापिण्याची फिटनेसची काळजी घ्यावी लागते. त्यांचं जेवण कमी असतं. मात्र जिनिलिया या विरुद्ध आहे. ती मनमोकळेपणाने खाते आणि तेदेखील घरचंच खाते. अभिनेत्रीने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत देशमुखांच्या घरातल्या जेवणाबद्दल सांगितलं होतं. .जिनिलिया अनेक मुलाखतींमध्ये तिच्या सासरच्या परंपरांबद्दल बोलताना दिसते. तिच्या सासरी ती अनेक मराठी सण साजरे करताना दिसते. आपल्या सासूबाईंच्या साथीने ती वटपौर्णिमा ते गणेशोत्सव असे सगळेच सण आवडीने साजरे करताना दिसते. त्यासोबतच तिला मराठी पद्धतीच्या जेवणाचं देखील कुतूहल आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्ली टेल्सला दिलेल्या मुलाखतीत जिनिलियाने त्यांच्या घरी काय जेवण बनतं आणि ती मुलांना काय खाऊ घालते याबद्दल सांगितलं होतं. या मुलाखतीत सुरुवातीला रितेश म्हणतो,'जिनिलीयाला सगळं चटर पटर खायला खूप आवडतं.' त्यावर जिनिलिया म्हणते, 'हो, मला चटर-पटर खायला आवडतं. पण आम्ही रोज वेगवेगळे पदार्थ खात नाही. आमचं जेवण अगदी साधं असतं.' .ती पुढे म्हणाली, 'रितेशशी लग्न झाल्यानंतर मला महाराष्ट्रीयन ताटाचं महत्त्व समजलं. या ताटात व्हिटॅमिन सी, ओमेगा आणि शरीराला आवश्यक असणारे अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे सर्व पोषणमूल्यं एकाच ताटातून मिळतात, हे मला जाणवलं. माझी मुलं रोज एक चमचा जवस खातात. मी त्यांना जवस खायला घालतेच. घरी बनवलेली जवसाची चटणी आणि ठेचा आम्ही जेवणात ठेवतो. घरी बनवल्यामुळे त्यात जास्त तेलही नसतं. त्यामुळे एवढं जरी नियमित खाल्लं, तरी आहार संतुलित ठेवण्यास मदत होते.' याच मुलाखतीत त्यांनी आपण मांसाहार सोडल्याचं सांगितलं होतं. सोबतच जेव्हा त्यांचं लग्न झालेलं तेव्हा रितेश जिनिलियाला भेंडीची भाजी बनवायला सांगायचा. कारण त्याला भेंडी फार आवडते असं जिनिलिया म्हणाली. .Sai Tamhankar Favourite Food: सई ताम्हणकरला जेवणात आवडतो हा मराठमोळा पदार्थ; फक्त सांगलीकरच सांगू शकतील अस्सल चव; तुम्ही कधी ऐकलाय का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.