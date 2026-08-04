ऑनस्क्रीन लेकीच्या दुकानावर पोहोचल्या हर्षदा खानविलकर; 'भरजरी'मधून कोणती साडी घेतली? कुठे आहे पाठकबाईंचं शॉप?

छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर (HARSHADA KHANVILKAR) अनेक मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक भूमिका साकारल्या आणि त्यातल्या सगळ्याच भूमिका गाजल्या. त्यांच्या अक्कासाहेब तर आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. सध्या हर्षदा झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' (LAXMI NIWAS)या मालिकेत दिसतायत. सध्या त्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. हर्षदा यांनी नुकतीच ऑनस्क्रीन लेक म्हणजेच अभिनेत्री अक्षया देवधर (AKSHAYA DEODHAR) हिच्या दुकानाला भेट दिली. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .अक्षयाने तिच्या दोन मैत्रिणींच्या सोबत मिळून पुण्यात एक साड्यांचं दालन सुरू केलं होतं. याचं नाव भरजरी आहे. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर, गुडलक चौकातील अस्मानी प्लाझामध्ये हे दुकान आहे. इथे साड्यांची बरीच व्हरायटी पाहायला मिळते. नुकतीच हर्षदा यांनी या दुकानाला भेट दिली. अक्षयाने त्यांचं स्वागत केलं. त्यांना बऱ्याच साड्यांचे प्रकार दाखवल्यानंतर त्यांनी दोन साड्या स्वतःसाठी पसंत केल्या. इथली प्रत्येक साडी त्यांच्या पसंतीस उतरत होती. इथे सगळ्याच स्त्रिया कामाला असल्याने हर्षदा यांनी त्या गोष्टीचं देखील कौतुक केलं. .भरजरीमध्ये कमीतकमी किमतींपासून जास्तीतजास्त किमतींपर्यंतच्या साड्या उपलब्ध आहेत. हे दुकान सकाळी ११ पासून रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू असतं. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने शॉपिंग करता येते. हर्षदा यांच्यासोबतच अभिनेत्री गौरी कुलकर्णी हिने देखील या दुकानाला भेट दिली होती. शिवाय हर्षदा आणि अक्षया यांचं ऑनस्क्रीन बॉण्डिंग तर सुंदर आहेच या व्हिडिओमध्ये त्यांचं ऑफ स्क्रीन बॉण्डिंगदेखील पाहायला मिळालं. .सुट्टीच्या दिवशी मुलीला डे-केअरमध्ये ठेवलं म्हणून लोकांनी ट्रोल केलं... मोनिका दबडेने सांगितला तो अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.