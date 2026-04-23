"सावळ्या रंगामुळे प्रोजेक्टमधून काढलं जातं" येडं लागलं प्रेमाचं फेम अभिनेत्रीने केली इंडस्ट्रीची पोलखोल

Entertainment News : अनेकजण इंडस्ट्रीच्या चंदेरी दुनियेत येण्याचं स्वप्न बघतात. या इंडस्ट्रीत स्ट्रगल करून स्वतःचं नाव कमावण्यास आलेल्या लोकांना अनेक चांगले वाईट अनुभव येतात. नुकतंच एका मराठी अभिनेत्रीने या बद्दल मराठी अभिनेत्रीने पोलखोल केली. काय म्हणाली ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे माधुरी पवार. नुकतीच तिने सर्वकाही चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या सावळ्या रंगावरून तिला मिळालेली वाईट वागणूक याबांत भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. ."माझ्या आयुष्यात जन्मल्यापासून बाहेरच्या काही लोकांनी आणि आता मी जिथे काम करते तिथेही काही लोक आहे त्यांना वाटतं की सावळा रंग आहे मग एका सावळ्या रंगाच्या मुलीला हिरोईन म्हणून कसं पदार्पण द्यावं. असं अनेकदा होतं. मी कधीकधी काही लोकांना माझी प्रोफाइल पाठवते. कधीकधी मला समजतं की एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये माझं नाव फायनल झालं असताना अचानक मला काढून टाकलं जातं. अनेकदा रंगांमुळे असं माझ्याबाबतीत होतं. याच प्रमाण आता कमी झालं असेल पण अजूनही इंडस्ट्रीमध्ये हे होतं."."आपल्याकडे लोकांनी सुंदरतेची एक व्याख्या केली आहे. एक गोरी, छान, सुंदर,सडपातळ आणि तिची त्वचा फार तुकतुकीत असं एक बंबाड केलं आहे. पण मी जेव्हा स्मिता पाटील किंवा बिपाशा बसू यांना बघते तेव्हा मला छान वाटतं. सकारात्मक प्रतिक्रिया येतात. प्रेक्षक माझ्याकडे सकारात्मक दृष्टीने बघतात. त्यांना मी त्या रंगात आणि रूपात आवडते." असं तिने म्हटलं आहे. .माधुरीने देवमाणूस, तुझ्यात जीव रंगला, येडं लागलं प्रेमाचं या मालिकेत तिने काम केलं आहे. याशिवाय रानबाजार वेबसिरीजमध्ये तिने काम केलं आहे.