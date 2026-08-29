लग्नानंतर काही दिवसातच पतीचा मृत्यू; किशोर कुमार यांच्याशी केलं दुसरं लग्न पण... फिल्मी आहे 'या' मराठी अभिनेत्रीची कहाणी

बॉलिवूडमध्ये अशा काही अभिनेत्री होऊन गेल्या, ज्यांनी आपल्या सौंदर्याने आणि दमदार अभिनयाने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. लीना चंदावरकर यांचं नावही याच यादीत घेतलं जातं. ६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि ७०च्या दशकात त्यांच्या साधेपणाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली होती. राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार आणि सुनील दत्त यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्यांसोबत त्यांनी काम केलं. मात्र, लीना यांची कहाणी केवळ चित्रपटांपुरती मर्यादित नव्हती. त्यांच्या खासगी आयुष्यातही अनेक चढ-उतार आले, ज्यामुळे त्यांचं आयुष्य एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखंच वाटतं..लीना चंदावरकर यांचा जन्म २९ ऑगस्ट १९५० रोजी कर्नाटकातील धारवाड येथे झाला. त्यांचं कुटुंब कोंकणी पार्श्वभूमीचं असून त्यांचे वडील सैन्यात अधिकारी होते. सुरुवातीला लीना यांना चित्रपटसृष्टीत येण्याची विशेष इच्छा नव्हती. मात्र, जाहिरातींमध्ये काम केल्यानंतर त्यांनी देशभरातील फिल्मफेअर फ्रेश फेस स्पर्धेत सहभाग घेतला आणि उपविजेत्यांमध्ये स्थान मिळवलं. यानंतर त्यांच्या सिनेसृष्टीतील प्रवासाला सुरुवात झाली. १९६८ मध्ये सुनील दत्त दिग्दर्शित 'मन का मीत' या चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. सोम दत्त यांच्यासोबतच्या या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर लीना यांच्यासाठी चित्रपटांची दारं खुली झाली..मात्र, पडद्यावरचं यश जितकं मोठं होतं, तितकंच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात दुःखाचं सावटही आलं. लीना यांचं पहिलं लग्न गोव्यातील प्रतिष्ठित राजकीय कुटुंबातील सिद्धार्थ बांदोडकर यांच्यासोबत झालं होतं. सिद्धार्थ हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचे पुत्र होते. लग्नाच्या काही दिवसांतच एका दुर्घटनेत गोळी लागून सिद्धार्थ यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी लीना यांचं वय अवघं २५ वर्ष होतं. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात गायक-अभिनेता किशोर कुमार आले. सुरुवातीला लीना यांच्या वडिलांचा या लग्नाला विरोध होता, मात्र नंतर दोघांनी लग्न केलं आणि त्यांना सुमित कुमार हा मुलगा झाला. १९८७ मध्ये किशोर कुमार यांचं निधन झालं, तेव्हा लीना केवळ ३७ वर्षांच्या होत्या. किशोर कुमार यांच्यासोबतच्या लग्नानंतर त्यांनी चित्रपटांपासून काही काळ अंतर ठेवलं. 'सरफरोश' (१९८५) आणि १९८९ मधील 'ममता की छांव में' या चित्रपटांनंतर त्यांचा मोठ्या पडद्यावरील प्रवास जवळपास थांबला. मात्र, २००७ मध्ये 'के फॉर किशोर' या म्युझिक रिअॅलिटी शोमध्ये त्या सुरुवातीच्या भागांमध्ये गेस्ट जज म्हणून दिसल्या होत्या..मानसी नाईक झाली ४० वर्षांची! तोंडात मेणबत्ती ठेवून पेटवली; 'या' ठिकाणी केलं सेलिब्रेशन, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.