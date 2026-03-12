मुस्लिम हिंदूंपेक्षा चांगला कसा? मुमताज यांच्या वक्तव्याने उंचावल्या भुवया; म्हणाल्या- एकीला सोडून दुसरीशी लग्न...

८० च्या दशकातील लोकप्रिय दिग्गज अभिनेत्री मुमताज यांनी आपल्या अभिनयासोबतच आपल्या सौंदर्याने प्रेक्षकांना वेड लावलं. आजही त्यांचा वेगळा असा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी 'रोटी, 'तेरे मेरे सपने' सारख्या हिट चित्रपटात काम केलं. 'फौलाद वीर भीमसेन', 'टात्यांनी र्जन कम्स टू देल्ही', 'सिकंदर-ए-आजम', 'रूस्तम-ए-हिंद', 'राका', और 'डाकू मंगल सिंह' हे त्यांचे चित्रपटही चांगलेच गाजले. १९७४ मध्ये मुमताज यांनी बिझनेसमन मयूर माधवानी यांच्याशी लग्न केलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मुमताज यांनी हिंदू मुस्लिम धर्मातील भिन्नतेबद्दल आणि देवी- देवतांबद्दल भाष्य केलंय. .मुमताज यांनी 'सितारों का सफर' ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझे आराध्य दैवत भगवान शंकर आणि भगवान कृष्ण आहेत. मी मुस्लिम असूनही माझी त्यांच्यावर निस्सीम श्रद्धा आहे. जेव्हा मी घरच्या पायऱ्यांवरून खाली उतरते, तेव्हा तिथे भगवान गणेशाची मूर्ती आहे, जे माझे अत्यंत लाडके आहेत. मी दररोज त्यांच्या पाया पडते. मी एका हिंदू व्यक्तीशी लग्न केले आहे आणि माझ्या बहिणीनेही एका हिंदूशीच लग्न केलं आहे. आम्ही दोघीही आमच्या संसारात खूप आनंदी आहोत. माझे पती माझी खूप काळजी घेतात. मला हेच समजत नाही की लोक हिंदू-मुस्लिम वादावर का बोलतात? माझा अशा कोणत्याही विभाजनावर विश्वास नाही.".चार लग्न करतात आणि पत्नीला वाऱ्यावर सोडतात त्या पुढे म्हणाल्या, 'मुस्लिम धर्मात अनेक पुरुष तीन-चार लग्ने करतात आणि आपल्या पत्नीला सोडून देतात. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. एका पत्नीला सोडून दुसरीशी लग्न करणे हा एकप्रकारे पापच आहे. कोणत्याही पुरुषाने तीन किंवा चार लग्ने करू नयेत. 'मी स्वतः मुस्लिम आहे आणि मी म्हणते की हे चुकीचं आहे. मुस्लिम पुरुष अशा प्रकारे वागून हिंदूंपेक्षा श्रेष्ठ कसे ठरू शकतात? नात्यामध्ये स्त्रिया खूप हळव्या आणि अधिकार गाजवणार्या असतात, त्यामुळे त्यांना सोडून दुसरे लग्न करणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. .त्या पुढे म्हणाल्या, 'या बाबतीत मला हिंदू पुरुष अधिक चांगले वाटतात. ते एकच लग्न करतात. जरी एखाद्याने दुसरं लग्न केलं तरी ते पहिल्या पत्नीला इतक्या सहज सोडून देत नाहीत.ट मुमताज आणि मयूर माधवानी यांना नताशा आणि तान्या अशा दोन मुली आहेत.. तो ऑडिओ हटवा नाहीतर... ते संभाषण लीक झाल्याने संतापली रश्मिका मंदाना; कारवाई करणार, नेमकं प्रकरण काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.