मला स्पष्ट सांगण्यात आलेलं की... 'दामिनी' मधला अत्याचाराचा सीन करताना अशी झालेली प्राजक्ता दिघे यांची अवस्था

९० च्या दशकात असे अनेक हिट चित्रपट येऊन गेले ज्यांची जादू आजही प्रेक्षकांच्या मनावर कायम आहे. या चित्रपटाबद्दल आणि त्यातील कलाकारांबद्दल कायम बोललं जातं. त्यातलाच एक चित्रपट म्हणजे 'दामिनी'. अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री, अभिनेता सनी देओल, ऋषी कपूर आणि अमरीश पुरी यांच्या मुख्य भूमिका असलेला हा चित्रपट १९९३ साली प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने महिलांवरील अत्याचाराला वेगळ्या पद्धतीने तोंड फोडलं होतं. या चित्रपटात लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यादेखील होत्या. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत प्राजक्ता यांनी त्यांचा चित्रपटातील बलात्काराचा सीन कसा शूट केला गेला होता हे सांगितलं आहे. .प्राजक्ता यांनी आजवर अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटात काम केलंय. त्या सध्या स्टार प्रवाहावरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत सायलीच्या सासूबाईंच्या म्हणजेच कल्पनाच्या भूमिकेत दिसतायत. मात्र प्राजक्ता यांनी 'दामिनी' चित्रपटात मीनाक्षी शेषाद्री आणि ऋषी कपूर यांच्या सोबत काम केलं. या चित्रपटात त्यांचा एक सीन दाखवण्यात आलाय. जेव्हा घरात होळी असताना ऋषी यांचा लहान भाऊ त्याच्या मित्रांसोबत मिळून प्राजक्ता यांच्यावर जबरदस्ती करतात. आणि हे सगळं घडताना मीनाक्षी पाहते. प्राजक्ता यांनी अभिजात मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत तो सीन शूट करताना त्यांच्या काय भावना होत्या हे सांगितलंय. .मुलाखतीत बोलताना प्राजक्ता म्हणाल्या, 'तो सीन करताना खूपच प्रेशर होतं. खूप भीती वाटत होती. आणि एक किस्सा असा तो शूट करतानाचा की त्या चौघांमधला अश्विन कौशल जो होता जो माझ्यावर बलात्कार करतो, हा सीन आमचा खूप नंतर शूट केला गेला. त्याच्याआधी त्याचं थोडंसं माझ्या मागे लागणं वगरे सुरू होतं. तर ते राजकुमार संतोषी यांच्या लक्षात आलेलं. की हा हिच्या मागे जरा लाळ गाळतोय वगरे. तर ते म्हणाले की प्राजक्ता देखो बिलकुल डरना नही. आगर वो ज्यादा कुछ करेगा ना तो मैं यहा पे ये लेके बैठा हू. उसे चुभो दूंगा. आणि त्याला त्यांनी आधीच सांगितलेलं की जेवढं पाहिजे तेवढंच करायचं. उगीच जास्तीचं काहीही करायचं नाही.'.प्राजक्ता पुढे म्हणाल्या, 'पण तो सीन शूट करताना ना मला बाकीच्या भीतीपेक्षा आता आपण ऐकतो ना जे मुलींवर बलात्कार वगरे होतात, आणि तुम्ही कितीही सेल्फ डिफेन्स शिका काहीही करा, पण त्या क्षणाला तुम्ही काहीच नाही करू शकत. तुम्ही अगदीच हेल्पलेस होता. तो अनुभव त्या वेळेला मी घेतला. ती भूमिका करतानाच मी मानसिकरीत्या इतकी खचले होते की खरंच ज्यांच्यसोबत होत असेल त्यांचं काय होत असेल. मला आताही अंगावर काटा येतोय. त्यामुळे असं वाटतं की या मुलींना न्याय मिळालाच पाहिजे. कुठेतरी आपला कायदा कमी पडतोय. खूपच सौम्य आहे असं वाटतं. त्यांना कडक शिक्षा जिथल्या तिथे व्हायला पाहिजे.' .सासूबाईंमुळेच मी माझ्या मुलीला डे केअरमध्ये ठेवत नाही... मृणाल दुसानिसने स्पष्टच सांगितलं; म्हणते- त्या नुरवीला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.