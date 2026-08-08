Premier

काही खोटारड्या लोकांसाठी... वाढदिवसाला प्राजक्ता माळीने घेतला मोठा निर्णय; म्हणाली, 'मला नाईलाजाने...'

PRAJAKTA MALI BIG DICISION ON BIRTHDAY: अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने आज तिच्या वाढदिवसानिमित्त एक मोठा निर्णय घेतलाय. तिने एक नवीन संकल्प घेतलाय.
PRAJAKTA mali big decision

PRAJAKTA mali big decision

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिची वेगळी काही ओळख करून देण्याची गरज नाही. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. तिने आपल्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांवर मोहिनी घातली. 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेतून तिला खरी लोकप्रियता मिळाली. आज प्राजक्ता माळी तिचा ३७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ती कोट्यवधींची मालकीण आहे. तिचा स्वतःचा व्यवसाय देखील आहे. आता वाढदिवशी प्राजक्ताने एक मोठा निर्णय घेतलाय. पोस्ट करत तिने याबद्दल सांगितलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
prajakta mali
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com