मुलं न होऊ देण्याचा निर्णय चुकला नाही... लोकप्रिय अभिनेत्रीचं स्पष्ट मत; यावर पर्ण पेठे म्हणाली- माझ्या वयात...

सध्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये असे अनेक कपल आहेत ज्यांनी मुलं नको असा निर्णय घेतलाय. आपण मुलं जन्माला घालायची नाही असं त्यांनी ठरवलेलं असतं. कुणाला आपण त्यांचं पालन पोषण व्यवस्थित करू शकणार नाही, त्यांना वेळ देऊ शकणार नाही याची भीती असते तर काहींना समाजात जे काही सुरू आहे त्यामुळे मुलांना योग्य वातावरण देऊ शकणार नाही अशी भीती आहे. यात अभिनेता अतुल कुलकर्णी आणि अभिनेत्री गीतांजली कुलकर्णी यांचा समावेश होतो. त्यांची जोडी मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी आहे, तर दुसरीकडे पर्ण पेठे आणि आलोक राजवाडे यांची जोडीदेखील तरुण प्रेक्षकांमधील लोकप्रिय जोडी आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या दोघीनींही कुटुंबाबद्दल आपापलं मत मांडलंय. .गीतांजली आणि पर्ण पेठे यांनी नुकतीच आरपारला मुलाखत दिली. यात बोलताना गीतांजली म्हणाल्या, 'आम्ही मूल न होऊ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मला ३१ व्या वर्षी आपला निर्णय चुकला की काय अशी भीती वाटली होती . पण आज मला अजिबातच वाईट वाटत नाही. उलट मला वेगवेगळ्या गोष्टी करता आल्या. आपलं मूल असेल की मग साहजिकच त्याच्याकडेच लक्ष द्यावं लागतं. पण आज मी कित्येक गरजू मुलांना मदत करु शकते. कारण माझ्याकडे तो वेळ आहे, तसा माइंड स्पेस आहे. त्यामुळे माझा उपयोग होतोय असं मला वाटतं. मुलांच्या पालनपोषणाचा जो आनंद आहे तो मला मिळतोय. त्यामुळे त्यातच मी आनंदी आहे.'.याबद्दल बोलताना पर्ण पेठे म्हणाली, 'याबाबतीत माझं अजूनही काहीच ठाम मत नाहीये. कारण मी अशा वयात आहे ज्यात मी त्याची पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही. मला लहान मुलं खूप आवडतात. जर आम्ही मूल जन्माला घालायचा निर्णय घेतला तर तेही मी खूप प्रेमाने आणि छान करेन. आतापर्यंत तो निर्णय घेतला नाही त्याची त्याची काही कारणं आहेत. पण त्याबद्दल माझं काही ठाम मत सांगता येणार नाही. स्वत:चंच मूल असलं पाहिजे की नाही, त्याबद्दल जे मतमतांतर आहेत त्यावर मी सध्या विचार करण्याच्याच प्रक्रियेत आहे. तसंच आजकाल कुटुंबाचा विस्तार वेगळ्या पद्धतीनेही झाला आहे. आपला मित्रपरिवार इतका मोठा असतो, इंडस्ट्रीतले आमचे इतके मित्र मैत्रिणी आहेत जी सतत आपल्यासोबत आहेतच. ही पण एक विचार करायला लावणारीच गोष्ट आहे.'.प्रेक्षकांना धक्का! 'तुला जपणार आहे' मधील मुख्य अभिनेत्रीने सोडली मालिका? आता दिसणार नवा चेहरा? प्रोमो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.