Premier

मुलं न होऊ देण्याचा निर्णय चुकला नाही... लोकप्रिय अभिनेत्रीचं स्पष्ट मत; यावर पर्ण पेठे म्हणाली- माझ्या वयात...

ACTRESS HAVING NI REGRET ON NOT HAVING CHILD: मराठी अभिनेत्री गीतांजली कुलकर्णी हिने आपला मूल न होऊ देण्याचा निर्णय चुकला नसल्याचं सांगितलंय. त्यावर पर्ण पेठेने तिची बाजू मांडलीये.
GEETANJALI KULKARNI PARN PETHE

GEETANJALI KULKARNI PARN PETHE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

सध्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये असे अनेक कपल आहेत ज्यांनी मुलं नको असा निर्णय घेतलाय. आपण मुलं जन्माला घालायची नाही असं त्यांनी ठरवलेलं असतं. कुणाला आपण त्यांचं पालन पोषण व्यवस्थित करू शकणार नाही, त्यांना वेळ देऊ शकणार नाही याची भीती असते तर काहींना समाजात जे काही सुरू आहे त्यामुळे मुलांना योग्य वातावरण देऊ शकणार नाही अशी भीती आहे. यात अभिनेता अतुल कुलकर्णी आणि अभिनेत्री गीतांजली कुलकर्णी यांचा समावेश होतो. त्यांची जोडी मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी आहे, तर दुसरीकडे पर्ण पेठे आणि आलोक राजवाडे यांची जोडीदेखील तरुण प्रेक्षकांमधील लोकप्रिय जोडी आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या दोघीनींही कुटुंबाबद्दल आपापलं मत मांडलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com