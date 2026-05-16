स्मशानात राहणाऱ्या बाईला प्रसिद्ध अभिनेत्याने घरी आणून केलेली सेवा; मृत्यूसमयी तिने दिलेल्या आशीर्वादाने बदललं नशीब

Bollywood News : हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकार प्रसिद्ध आहेत. पण विनोदी कलाकारांची लोकप्रियता अधिक आहे. अनेक कॉमेडी शो मधून काम करत सुदेश लहरी यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पण अत्यंत कठीण परिस्थितीतून बाहेर येत त्यांनी ही ओळख कमावली आहे. नुकतंच त्यांनी एक घटना शेयर केली ज्यात त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात घडळलेय घटनेमुळे त्यांचं पूर्ण आयुष्य बदलल्याचं उघड केलं. .सुदेश यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती. त्यांनी अन्नासाठी ढाब्यावर भांडी घासली आहेत. तर कधी फळे आणि चहा विकून दिवस काढले आहेत. पण त्यांनी एक अत्यंत गरीब महिलेला मदत केली आणि त्यानंतर त्यांचं नशीब पूर्णपणे बदललं. .लाफ्टर शेफ 3 या रियलिटी शोमध्ये कृष्णा अभिषेकने हा किस्सा शेयर केला. जो ऐकल्यावर अनेकांना सुदेश यांचा अभिमान वाटला. हा प्रसंग कुणालाच तोवर माहीत नव्हता. .कृष्णाने उघड केलं की, सुदेश एकदा अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानात गेले होते. तिथे त्यांना कोपऱ्यात एक महिला बसलेली दिसली जिच्या शरीरावर सगळीकडे जखमा होत्या. ती वेदनेने कण्हत होती. सुदेश यांना ते सहन झालं नाही. त्यांनी त्या महिलेला घरी आणलं आणि स्वतःच्या आईप्रमाणे तिची रात्रंदिवस सेवा केली. त्यावेळी ते काही फार मोठे सेलिब्रिटी झाले नव्हते. पण अखेरपर्यंत त्यांनी तिचा सांभाळ केला.. .ही घटना घडली तेव्हा सुदेश एका ढाब्यावर भांडी घासायचे काम करायचे. त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. तरीही त्यांनी स्वतःच्या घरात त्या महिलेला आश्रय दिला होता. मृत्यपूर्वी त्या महिलेने त्यांना आशीर्वाद दिला की, त्यांना कधीच कसली बाधा येणार नाही आणि ते आयुष्यात अफाट यश मिळतील. त्यानंतर काहीच काळात त्यांना मुंबईहून फोन आला. नंतर त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. .सुदेश यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांना सुरुवातीच्या काळात त्यांचं घरही गमवावं लागलं होत. ते पूर्णपणे कंगाल झाले होते. चहाची दुकाने, कारखाने, रस्त्यावरच्या खानावळ्यांमध्ये त्यांनी काम केलं होतं. शूज आणि चपला बनवणाऱ्या कारखान्यातही त्यांनी काम केलं होतं. आज ते अत्यंत यशस्वी विनोदी कलाकारांपैकी एक असून त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 20 कोटी आहे..