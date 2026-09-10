पत्राच्या घरापासून सुरुवात; आज हक्काच्या घरात गृहप्रवेश, पण सुख पाहायला बहीण नाही, लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सरची पोस्ट चर्चेत

गेल्या काही वर्षात सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढलाय. सोशल मीडियावर अनेक नवे इन्फ्लुएन्सर आलेत. करोना नंतर तर अनेकांनी आपला मोर्चा इंस्टाग्रामकडे वळवला आणि त्याला कमाईचं साधन बनवलं. आपले हटके व्हिडिओ बनवून त्यातून प्रसिद्धी मिळवली. त्यांचे लाखो फॉलोवर्स असतात आणि त्यातूनच बिझनेसदेखील होतो. असाच एक इन्फ्लुएन्सर ज्याने सोशल मीडियावरील कंटेन्टने ओळख मिळवली आणि आज त्याने हक्काचं घर घेतलंय. हा इन्फ्लुएन्सर आहे अक्षय आठरे. त्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. पत्र्याच्या घरातून आता त्याने हक्काच्या घरात गृहप्रवेश केलाय. त्याच्या आयुष्यातील हा खास क्षण त्याने चाहत्यांसोबत शेअर केलाय..अक्षयने घराची वास्तुशांत केली. त्याचे काही फोटो आणि व्हिडिओ त्याने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. ही पोस्ट करत त्याने लिहिलं, 'एका पत्र्याच्या घरापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज या सुंदर घरापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. कधी खिशात काहीच नव्हतं, पण डोळ्यांत स्वप्नं खूप मोठी होती. शून्यापासून सुरुवात केली, एक-एक पाऊल टाकत पुढे आलो. पडताना उठलो, थांबावंसं वाटलं तरी चालत राहिलो. पण हे स्वप्न फक्त माझं नव्हतं. हे स्वप्न माझ्या दीदीचं, माझ्या आई-बाबांचं आणि माझं होतं. आपलं स्वतःचं एक सुंदर घर असावं,जिथे आपण सगळे एकत्र आनंदाने राहावं. हे स्वप्न आम्ही सगळ्यांनी मिळून पाहिलं होतं. आज ते स्वप्न हळूहळू पूर्ण होतंय.पण या आनंदाच्या क्षणी मनात एक खूप मोठी पोकळी आहे.'.काही महिन्यांपूर्वी अक्षयच्या बहिणीचं निधन झालं. याप्रसंगी तिची आठवण काढत त्याने लिहिलं, 'दीदी, तू हे स्वप्न पूर्ण होताना बघायला आज या जगात नाहीस, ही गोष्ट स्वीकारणं आजही तितकंच कठीण आहे. तुझ्याबरोबर हे घर बघायचं होतं. तुला प्रत्येक कोपरा दाखवायचा होता आणि मनापासून म्हणायचं होतं की बघ दीदी, आपलं स्वप्न खरं झालं. आज तू माझ्याबरोबर नाहीस, पण या घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात तुझ्या आठवणी आहेत. माझ्या प्रत्येक यशात तुझा वाटा आहे आणि माझ्या प्रत्येक आनंदात तुझी उणीव आहे. तू जिथे कुठे असशील ना दीदी, आज एकदा नक्कीच माझ्याकडे बघत असशील आणि कदाचित हसून म्हणत असशील की मला माहिती होतं, तू हे नक्की करून दाखवशील.'.त्याने शेवटी लिहिलं, ' घर माझ्यासाठी फक्त एक घर नाही, हे माझ्या आई-बाबांचं स्वप्न आहे. माझ्या दीदीची आठवण आहे, आणि माझ्या शून्यापासून सुरू झालेल्या प्रवासाची साक्ष आहे. दीदी, मला तुझी आज तू असतीस तर हा आनंद अजून कितीतरी मोठा झाला असता. तुझी खूप आठवण येते.' .स्टार प्रवाहचं वेळापत्रक बदललं! ‘मी कात टाकली’साठी ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला नवी वेळ; आता किती वाजता होणार प्रसारित?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.