"लग्न करणं हे माझं स्वप्न होतं.." प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्व गाजवणाऱ्या एका अभिनेत्रीने लग्न न करण्याबद्दल एका मुलाखतीत खंत व्यक्त केली. लग्न करणं तिचं स्वप्नं होतं असं तिने एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं. तिची जुनी मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ही अभिनेत्री आहे हर्षदा खानविलकर. सध्या त्या लक्ष्मी निवास मालिकेमुळे चर्चेत आहेत. .काही महिन्यांपूर्वी हर्षदा यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी लग्नाबद्दलच त्यांचं मत उघड केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .हर्षदा यांनी सांगितलं की,"अभिनयक्षेत्राचं स्वप्न मला पडलेलं नाही. माझं स्वप्न होतं की मला लग्न करायचं आहे आणि मला भरपूर मुलं हवी होती. कारण माझ्या आई-बाबांचं संसार ही माझ्यासाठी प्रेरणा होती. म्हणजे लग्न झालं की छान आणि मुलं झाली की सेट. मी त्या प्रकारेच लहानपणापासून वाढले होते की लग्न तर करायचंच आहे आपल्यला. नोकरी तर करायची आहे आपल्याला. पण आपलं करिअर निवडण्यासाठी जे स्किल लागतात ते माझ्याकडे नव्हते. तेवढी हुशार नव्हते मी अभ्यासात. माझ्याकडे वक्तृत्व, नाटक यापैकी कोणतंही स्किल नाही. फक्त देवाच्या कृपेने आणि आई -बाबांच्या आशीर्वादाने मी या क्षेत्रात काम करतेय."."मी तरुण होते तेव्हा मला वाटायचं की आता मी प्रेमात पडणार, लग्न होणार झालं. माझी आईही आमच्यासमोर तेच चित्र उभं करायची. ताई आता ग्रॅज्युएट झाली की लग्नाचं बघू. मलाही तसं सांगितलं होतं की ग्रॅज्युएट हो, अजून पुढे डबल ग्रॅज्युएटची डिग्री घे, नोकरी कर तोपर्यंत आम्ही चांगलं स्थळ शोधू आणि मग लग्न करू. पण तस काहीच घडलं नाही. सिनेमा बघणं हा माझ्या आयुष्याचा खूप मोठा भाग होता कारण माझ्या बाबांना सिनेमा आणि नाटकाची आवड होती. सिनेमातील नायिका जे जे करायची ते सगळं मला खऱ्या आयुष्यात त्यावेळी करायचं होतं. पण मला हे माहित नव्हतं की ते सगळं मी अभिनयात करणार आहे. ".हर्षदा सध्या लक्ष्मीनिवास या झी मराठीवरील मालिकेत काम करत आहेत. अनेकांना त्यांची ही भूमिका खूप आवडते. याशिवाय पुढचं पाऊल, रंग माझा वेगळा या मालिकाही खूप गाजल्या.