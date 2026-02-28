Premier

"लग्न करणं हे माझं स्वप्न होतं.." प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत; म्हणाली..

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्व गाजवणाऱ्या एका अभिनेत्रीने लग्न न करण्याबद्दल एका मुलाखतीत खंत व्यक्त केली. लग्न करणं तिचं स्वप्नं होतं असं तिने एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं. तिची जुनी मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ही अभिनेत्री आहे हर्षदा खानविलकर. सध्या त्या लक्ष्मी निवास मालिकेमुळे चर्चेत आहेत.

