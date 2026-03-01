"मी माझ्या नवऱ्यापेक्षा जास्त कमावते.." प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीचा खुलासा ; "मला नवऱ्याचा पगार माहित नाही"

Marathi Entertainment News : स्त्रियांचं आर्थिक स्वातंत्र्य हा सध्याचा अत्यंत चर्चेचा विषय. लग्नानंतर स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत नाही असं बऱ्याचदा म्हटलं जात. पण यावर प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने नुकतंच भाष्य केलं. ती तिच्या नवऱ्यापेक्षा जास्त पैसे कमावते असं तिने म्हटलं. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे सोनाली कुलकर्णी. नुकतीच तिने आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने आर्थिक स्वातंत्र्य आणि महत्त्वाकांक्षी करिअरला महत्त्व देणारी मुलगीही उत्तम गृहिणी असते असं मत मांडलं. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"बऱ्याचदा लोकांच्या कमेंट्स यायच्या किंवा येतात की बाहेरच्या देशातला नवरा आहे म्हणजे खूप पैसे कमावणारा असेल. शेवटी सगळ्या मुली हेच करतात. पण मला अत्यंत अभिमानाने सांगायचं आहे की, मी माझ्या नवऱ्यापेक्षा जास्त पैसे कमावते. त्यामुळे मी त्याचे पैसे कधी बघितललेच नाही. मला माहित नाही तो किती कमावतो. म्हणजे मला त्याच्या एकूण कमाईविषयी साधारण माहिती आहे पण तो नेमका किती पगार कमावतो हे मला माहित नाही. आमच्यात ही चर्चा झालीये तेव्हा तो मला म्हणाला मी त्याच्यापेक्षा जास्त कमावते. त्याचं त्याला काहीही वावगं वाटत नाही. त्याला असुरक्षित वाटत नाही."."आमचं लग्न जरी झालं असलं तरीही आम्ही दोघेही आर्थिकरित्या स्वतंत्र आहोत. आमचे व्यवहार वेगळे आहेत. माझे आणि त्याचे अकाउंट्स वेगळे आहेत. आजही माझे अकाउंट्स माझे बाबा सांभाळतात. माझा नवरा आणि माझे सासरचे अत्यंत पुरोगामी आहेत. त्यांचा अजिबात या गोष्टीत हस्तक्षेप नसतो."."मला यात वेगळं वाटत नाही. कारण एक वेळ अशी येणार आहे किंवा मी ठरवेन की मी काम करणार नाही किंवा कमी करेन. तेव्हा तोच कमावणार आहे. " असंही ती पुढे म्हणाली. लवकरच सोनालीचा तिघी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. 6 मार्च 2026 ला हा सिनेमा रिलीज होतोय. .मी खचले होते... 'कमळी' मधील अन्नपूर्णा आजींवर एका कारणामुळे झालेली टीका; म्हणाल्या, 'माझ्यात कमी...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.