"माझं करिअर सासरच्या लोकांमुळे घडलं" सासू-सासऱ्यांबद्दल मराठी अभिनेत्री व्यक्त; 26 व्या झालेलं नवऱ्याचं निधन

Marathi Actress Gave Her Successful Career Credit To In Laws : ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्रीने तिच्या यशस्वी करिअरचं क्रेडिट तिच्या सासू-सासऱ्यांना दिलं आहे. कोण आहेत या अभिनेत्री जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आज अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांनी लग्नानंतर त्यांचं अभिनयक्षेत्रातील करिअर सुरु ठेवलं आणि यशस्वी अभिनेत्री ठरल्या. यातीलच एक अभिनेत्री म्हणजे भारती आचरेकर. मराठी इंडस्ट्रीमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री असलेल्या भारती आचरेकर यांनी त्यांच्या यशस्वी करिअरचं क्रेडिट त्यांच्या सासरच्या मंडळींना दिलं.

