"माझं करिअर सासरच्या लोकांमुळे घडलं" सासू-सासऱ्यांबद्दल मराठी अभिनेत्री व्यक्त; 26 व्या झालेलं नवऱ्याचं निधन

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आज अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांनी लग्नानंतर त्यांचं अभिनयक्षेत्रातील करिअर सुरु ठेवलं आणि यशस्वी अभिनेत्री ठरल्या. यातीलच एक अभिनेत्री म्हणजे भारती आचरेकर. मराठी इंडस्ट्रीमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री असलेल्या भारती आचरेकर यांनी त्यांच्या यशस्वी करिअरचं क्रेडिट त्यांच्या सासरच्या मंडळींना दिलं. .नुकतीच भारती यांनी व्हायफ़ळ गप्पा चॅनेलवर हजेरी लावली. त्यावेळी त्यांनी त्यांना आलेले विविध अनुभव शेअर केले. त्यांनी त्यांच्या यशस्वी करिअरचा क्रेडिट त्यांच्या सासरच्या मंडळींना दिलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. ."आमच्या घरात काहीतरी कला आलीच पाहिजे हे बाळकडू होतं. साधं आयुष्य कसं असतं हे आम्हाला माहीतच नव्हत. माझ्या आई-वडिलांनी कधी मला अडवलं नाही. माझ्या सासू-सासऱ्यांनी कधी मला अडवलं नाही. मला खूप खुल्या विचारांची माणसं मिळाली. त्या काळी सून रात्री दोन वाजता घरी येतेय हे पचवणं सोपं नव्हतं. पण माझी अडणूक कुठेच झाली नाही. त्यामुळे मी खुलत गेले, प्रयोग केले."."माझा नवरा हा डॉक्टर होता. माझा नवरा लवकर गेला. माझा मुलगा दोन वर्षांचा असताना माझा नवरा वारला. माझं 21 व्या वर्षी लग्न झालं. 24 व्या वर्षी मला मुलगा झाला. माझा मुलगा खूप उभा राहिला आहे माझ्या बरोबर. त्यामुळे आमच्याकडे बाईने काम करणं हे रुटीनच आहे. त्यामुळे हे बाळकडू माझ्या मुलालाही मिळालं."."माझ्या सासू सासऱ्यांच्या मला खूप आधार होता. माझी सासूचं मला मुळात भेटली ती गाण्याच्या क्लासमध्ये. ती शिकायची आणि मीपण शिकायचे. तसा मला माझा नवरा भेटला म्हणजे त्यांचा मुलगा. माझा नवरा डॉक्टर होता पण त्याला गाण्याची खूप आवड होती. तो चांगलं हार्मोनियम वाजवायचा. मी माझ्या नवऱ्याला हार्मोनियम शिकायला सांगितलं. तो त्याला जे शिकवायला यायचे त्यांच्याकडे बघत बसायचा. म्हणायचा तुम्हीच वाजवा हो. असं त्यांना म्हणायचा. ही त्याची गंमत होती. ".