एकेकाळी पुण्यातील छोट्याशा चष्म्याच्या दुकानात नोकरी करायची 'ही' अभिनेत्री ; आता बॉलिवूडमध्येही कमावलंय नाव

This Marathi Actress Used To Work In Optics : मराठी इंडस्ट्रीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असणारी ही अभिनेत्री एकेकाळी पुण्यातील छोट्याशा चष्म्याच्या दुकानात नोकरी करायची. कोण आहे ही कलाकार जाणून घेऊया.
This Marathi Actress Used To Work In Optics

kimaya narayan
Marathi News : सिनेमाच्या चंदेरी दुनियेत यायचं अनेकांचं स्वप्न असतं आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यात फार कमी लोक यशस्वी होतात. पण हे स्वप्न पूर्ण करताना अनेक अडचणी येतात. काहीजण स्ट्रगलच्या काळात छोटी - मोठ्या नोकऱ्याही करतात. आज अशाच एका चष्म्याच्या दुकानात काम करणाऱ्या मुलीने मराठी इंडस्ट्रीत स्वतःच नाव कमावलं आहे.

