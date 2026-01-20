एकेकाळी पुण्यातील छोट्याशा चष्म्याच्या दुकानात नोकरी करायची 'ही' अभिनेत्री ; आता बॉलिवूडमध्येही कमावलंय नाव

Marathi News : सिनेमाच्या चंदेरी दुनियेत यायचं अनेकांचं स्वप्न असतं आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यात फार कमी लोक यशस्वी होतात. पण हे स्वप्न पूर्ण करताना अनेक अडचणी येतात. काहीजण स्ट्रगलच्या काळात छोटी - मोठ्या नोकऱ्याही करतात. आज अशाच एका चष्म्याच्या दुकानात काम करणाऱ्या मुलीने मराठी इंडस्ट्रीत स्वतःच नाव कमावलं आहे. .ही अभिनेत्री आहे सगळ्यांची लाडकी अमृता खानविलकर. मराठीसोबतच बॉलिवूडमध्ये काम करत अमृताने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अमृताने तिचा स्ट्रगल उघड केला. काय म्हणाली अमृता जाणून घेऊया..अमृता खानविलकरने काही दिवसांपूर्वी अमुक तमुक चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने सांगितलं की,"मी गरवारे मध्ये आधी सायन्स घेतलं. पण नंतर लक्षात आलं ही काही आपली उडी नाहीये मग मी कॉमर्सला शिफ्ट झाले. असं करता करता लक्षात आलं की राहूदे यार आपणच काहीतरी कमावलं पाहिजे. म्हणून पुण्यात चौकात सुयोग ऑप्टिक्स आहे ना तिथे काउंटरवर मी लेन्स वगैरे विकायचे. महिना दीड महिना मी ते काम केलं. माझा महिना पगार होता 500 रुपये. त्या काकांनी मला महिना बक्षीस म्हणून त्यावेळी 50 रुपये दिले होते. मी खूप खुश झाले होते."."त्यावेळी मी तिथे काउंटर पुसायचे, काच पुसायचे. सगळी काम केली आहेत मी. तिथे होर्डिंग होतं. तेव्हा मला वाटायचं की या होर्डिंगवर एक दिवस आपला फोटो येईल. मग मी मॉडेलिंग सुरु केलं. त्या वेळी फोटोशूट करायचे ना जाहिरातीसाठी त्यावेळी एकदा मी 50-60 साड्या एक संपूर्ण दिवस नेसून फोटोशूट केलं आहे. त्यावेळी मला 3000 रुपये मला मिळाले होते. मी 24 तास शिफ्ट केली होती. मी 50 चेंजेस केले होते. त्यानंतर मी मालिकेसाठीही ऑडिशन दिली होती पण तिचं काही पुढे झालं नाही." असं ती म्हणाली. .आज अमृता मराठीमधील यशस्वी अभिनेत्री आहे. सध्या तिची तस्करी ही वेबसिरीज गाजते आहे. याशिवाय लग्नपंचमी या तिच्या नाटकाचीही चर्चा आहे. ."आईच्या दुसऱ्या लग्नामुळे सावत्र भावंडं मिळाली पण.." गिरीजा ओकने उलगडलं भावा-बहिणीबरोबरच तिचं नातं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.