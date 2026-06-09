"दिग्दर्शकाने रिडींगला बोलावलं आणि सेटवर कुणीच नव्हतं" अभिनेत्रीने सांगितला पहिल्या सिनेमाचा भयानक अनुभव

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत ज्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका मराठी अभिनेत्रीने तिला आलेला कास्टिंग काऊचचा अनुभव शेअर केला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया..ही अभिनेत्री आहे मयुरी कापडणे. नुकतीच तिने इट्स मज्जा चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या पहिल्या सिनेमावेळी दिग्दर्शकाने दिलेला त्रास आणि त्याची वागणूक यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .ती म्हणाली,"पुण्यात असताना मी अनेक ऑडिशन देत होते. त्याचवेळी मला एक ऑडिशन आली ती शूट करून मी पाठवली. थोड्याचवेळात त्यांचा मला फोन आला की माझं नाव शॉर्टलिस्ट झालं आहे तुम्हाला मुंबईला यावं लागेल. तेव्हा मी वडिलांना घेऊन दुसऱ्या दिवशी मुंबईला गेले. त्यांनी लगेच माझं सिलेक्शन केलं. पण या पहिल्या सिनेमाने मला अनेक गोष्टी शिकवल्या. या सिनेमाचं शूटिंग चार शेड्युलमध्ये झालं."."सेटवरच अनुभव अगदीच मी नवीन होते. मला काहीही माहित नव्हतं. मी कुठलाच वर्कशॉप केलेला नव्हता. मी स्वतःच शिकत होते. त्याच्यामुळे मला सगळं नवीन होतं. एका दिवसात माझं आयुष्य बदललं. लोकांशी कसं बोलायचं, काय खरं काय खोटं हे मला माहित नव्हतं. जे दिग्दर्शक त्यांना कळलं होतं मी नवीन आहे त्यामुळे त्यांनी मला बराच त्रास दिला. पहिले चार पाच दिवस मी खूप छान शूटिंग केलं. बाबा होते माझ्यासोबत. पण नंतर त्यांचं सुरु झालं की "बाबांना का थांबवलंय सेटवर. घरी पाठव त्यांना." माझं असं झालं की अशी परमिशन नसते का ? असा प्रश्न मला पडला नव्हता. पण नशिबाने सेटवर जे इतर लोक होते त्यांनी माझ्या बाबांना आधीच सांगितलं होतं की 'हिला एकटीला सोडून तुम्ही कुठेच जाऊ नका.' अगदीच मी लहान होते त्यावेळी मला काहीच माहित नव्हतं. पाहिलं शेड्युल पाच-सहा दिवसांमध्ये संपलं."."दुसऱ्या शेड्युल सुरु व्हायच्या आधी त्यांचा फोन आला की रिडींग ठेवलं आहे तुला मुंबईला यावं लागेल. मी म्हटलं ठीक आहे येते मी. मी दादरला पोहोचल्यावर फोन केला. त्यांनी लोकेशन सांगितलं. मी ठीक आहे म्हटलं. त्यानंतर त्यांचा परत फोन आला की, लेडीज डब्यात बस एकटी असशील ना. तर मी म्हटलं नाही माझा भाऊ आहे सोबत. तर म्हणाले ठीक आहे. मी तोपर्यंत बोरिवलीपर्यंत आले होते. नंतर त्यांनी पुन्हा फोन केला की, एकटी यायचं होतं ना भाऊ कशाला. तर ये तू आता. रिडींग झालं की निघायचं आहे. मग मी पोहोचले त्या ठिकाणी. तर तिथे कुणीच नव्हतं त्या लोकेशनला. माझ्या अंगावर आताही काटा येतो ते सांगताना. मी तेव्हा खूप घाबरले होते. जर मी एकटी असते तर. म्हणजे या इंडस्ट्रीमध्ये असंच असतं का ? लोक बोलतात ते खरं असतं का ? मग ती व्यक्ती आली. त्यांनी फक्त माझ्याकडून एक पान वाचून घेतलं आणि घरी पाठवलं. घरी मी हे सांगूही शकत नव्हते कारण ते मला करिअर करू देतील की नाही."."त्यानंतर दोन दिवसांनी मला त्यांचा फोन आला की आम्ही विचार केला. तुझं काम ओके ओके आहे तर आम्ही दुसरी हिरोईन घेतोय आम्ही पुन्हा शूटिंग करू. त्यामुळे मला प्रश्न पडला की मी घरी काय सांगू ? माझी बोलती बंद. माझी रडारड सुरु झाली. मी काहीच बोलले नाही. दोन चार दिवसांनी त्यांच्या तारखा आल्या पुढच्या शेड्युलच्या. मला कळेना हे काय सुरुये. मग मी डेअरिंग केली आणि माझे जे को आर्टिस्ट होते त्यांच्या कानावर हे प्रकरण घातलं. मग त्यांनी ठरवलं की यातून मला बाहेर काढायचं आहे. त्यांनी मला सांगितलं की, तू घाबरू नकोस. ते म्हणाले रिप्लेस करायचं तर बिनधास्त सांग काढून टाका. ही इंडस्ट्री आहे चांगली माणसं आहेत, वाईटही माणसं असतात. गिव्ह अप करायचं नाही. आम्ही आहोत तुझ्यासोबत. मी ते शेड्युल पूर्ण केलं. पुढच्या शेड्युलला पुन्हा तोच प्रॉब्लेम. त्यात मला पहिली मालिका मिळाली माझा होशील ना. त्याचंही शूट सुरु होतं. मग ते म्हणाले मी वेळ देत नाहीये वगैरे." ."तर मग त्यांनी पुन्हा सांगितलं तू वेळ देत नाहीये, तारखाच मॅच होत नाहीयेत. तर तुझ्यामुळे आमचं नुकसान होतंय. तर जो काय लोकेशनचा खर्च आहे तो तुला आम्हाला द्यावा लागेल. मग मी चित्रपट महामंडळात धाव घेतली. मी पुण्यातील माझ्या ओळखीच्या कलाकारांना फोन केला. त्यांच्या कानावर हा प्रकार घातला. ते म्हणाले हे मानसिक त्रास देत आहेत. ते मुद्दाम घाबरवत आहेत. तू घाबरू नकोस आपण त्यांच्यावर केस टाकूया. हे एवढं बोलणंच पुरेसं होतं त्यामुळे त्या माणसाला कळलं की आपण गप्प राहणं गरजेचं आहे. त्यामुळे चार दिवसाचं शूटिंग पूर्ण केलं. त्यानंतर मी डबिंगही केलं नाही आणि प्रोमोशनही केलं नाही." असं ती पुढे म्हणाली. मयुरीने या काम केलेल्या या सिनेमाचं नाव डोम होतं आणि या सिनेमाचं दिग्दर्शन प्रदीप दळवी तारे यांनी केलं होतं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.