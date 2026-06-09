Premier

"दिग्दर्शकाने रिडींगला बोलावलं आणि सेटवर कुणीच नव्हतं" अभिनेत्रीने सांगितला पहिल्या सिनेमाचा भयानक अनुभव

Marathi Tv Actress Shared Horrifying Experience : मराठी अभिनेत्रीने तिला तिच्या पहिल्या सिनेमावेळी आलेला भयानक अनुभव शेअर केला. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Marathi Tv Actress Shared Horrifying Experience

Marathi Tv Actress Shared Horrifying Experience

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत ज्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका मराठी अभिनेत्रीने तिला आलेला कास्टिंग काऊचचा अनुभव शेअर केला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment