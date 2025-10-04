‘संगीत देवबाभळी’ची परदेशवारीकडे वाटचाल

Marathi News : मराठी रंगभूमीवरील लोकप्रिय नाटकांमध्ये ‘संगीत देवबाभळी’ या नाटकाने गेल्या काही वर्षांत आपली वेगळी छाप उमटवली आहे. दमदार गाणी, कलात्मक सादरीकरण आणि हृदयाला भिडणारी कथा यामुळे हे नाटक रसिकांच्या पसंतीस उतरले. महाराष्ट्रातील विविध नाट्यगृहांत सलग हाऊसफुल्ल प्रयोगांचे यश संपादन केल्यानंतर आता या नाटकाची पावले देशभर पसरत आहेत. .मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इथून पुढे जाऊन बंगळुरूमध्ये झालेल्या प्रयोगांना भरभरून प्रतिसाद मिळाला. एवढेच नाही तर येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नईसह देशातील विविध शहरांत ‘संगीत देवबाभळी’ रंगणार आहे. अनेक ठिकाणी प्रयोगांची तिकिटे आधीच अॅडव्हान्समध्ये विकली जात आहेत..याचबरोबर नाटकाच्या परदेश दौऱ्याचं वेळापत्रकही ठरवण्यात आलं आहे. दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, कॅनडा आणि युरोप अशा देशांत सलग दौरे होणार आहेत. परदेशातील हवामान, थिएटर उपलब्धता आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात येत आहे. .२०१७ मध्ये रंगभूमीवर आलेल्या या नाटकाने आजवर शेकडो प्रयोग पूर्ण केले आहेत. मधल्या काळात काही काळ हा प्रवास थांबला असला तरी पुनरागमनानंतर ‘संगीत देवबाभळी’ ने पुन्हा एकदा हाऊसफुल्ल बोर्डांची परंपरा सुरू केली. मागील दोन वर्षांत जवळपास प्रत्येक प्रयोग अॅडव्हान्समध्ये विकला गेला असून, लवकरच ७०० प्रयोगांचा टप्पा पार करण्याची तयारी सुरू आहे. मराठी रंगभूमीच्या इतिहासात ‘संगीत देवबाभळी’ने उभा केलेला सुवर्णप्रवास हा नाट्यजगतातील प्रेरणादायी ठसा ठरणार आहे. .मानसी जोशी, शुभांगी सदावर्ते यांच्या या नाटकात मुख्य भूमिका आहेत. प्रसाद मच्छिन्द्र कांबळी यांनी या नाटकाची निर्मिती केली आहे. ."मुंज्या सिनेमा मराठीत बनणार होता पण.." दिग्दर्शकाचा धक्कादायक खुलासा ; म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.