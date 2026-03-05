Premier

"माझ्या मृत्यूला कुटूंब जबाबदार.." प्रसिद्ध युट्युबरचा धक्कादायक Video; या कारणामुळे करतोय डिप्रेशनचा सामना

Popular Youtuber Emotional Video Viral : प्रसिद्ध युट्युबरने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत डिप्रेशनचा सामना करत असल्याचं जाहीर केलं. तर त्याच्या अवस्थेला त्याने कुटूंबाला जबाबदार धरलं आहे.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बिग बॉस 17 मधील स्पर्धक आणि प्रसिद्ध युट्युबरने सोशल मीडियावर धक्कादायक व्हिडीओ शेअर करत डिप्रेशनचा सामना करत असल्याचं जाहीर केलं. हा युट्युबर आहे UK07 RIDER म्हणून ओळखला जाणारा अनुराग डोभाल. मानसिक छळाचा सामना करत असल्याचं भाष्य त्याने या व्हिडिओमध्ये केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया.

Entertainment news
YouTube
viral video

