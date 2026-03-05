"माझ्या मृत्यूला कुटूंब जबाबदार.." प्रसिद्ध युट्युबरचा धक्कादायक Video; या कारणामुळे करतोय डिप्रेशनचा सामना

Entertainment News : बिग बॉस 17 मधील स्पर्धक आणि प्रसिद्ध युट्युबरने सोशल मीडियावर धक्कादायक व्हिडीओ शेअर करत डिप्रेशनचा सामना करत असल्याचं जाहीर केलं. हा युट्युबर आहे UK07 RIDER म्हणून ओळखला जाणारा अनुराग डोभाल. मानसिक छळाचा सामना करत असल्याचं भाष्य त्याने या व्हिडिओमध्ये केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. .अनुरागचा काही दिवसांपूर्वी आंतर जातीय विवाह झाला. त्यानंतर त्याचे पालक आणि भावंडांनी त्याचा छळ केल्याचं त्याने म्हटलं आहे. तो त्याचं युट्युब चॅनेलही बंद करणार असल्याचं त्याने जाहीर केलं. .शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो रडताना दिसतोय. त्यात तो म्हणाला की,"गेल्या काही महिन्यांमध्ये माझं आयुष्य इतकं बदललं आहे की, माझं आयुष्य अशा वळणावर येऊन ठेपेल याची मी कधी कल्पना केली नव्हती. मला 14 वर्षांचा असताना ब्रेन ट्युमर झाला. अभ्यासासाठीही कुटूंबाकडून दबाव होता. पण नंतर मी माझी स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी ट्युशनला गेलो. मी नेहमीच माझ्या पालकांच्या गरजांना स्वतःपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं आहे."."माझं आंतरजातीय लग्न झालं. माझ्या पत्नीचं नाव रितिका आहे. माझ्या लग्नामुळे माझे पालक माझ्यावर नाराज आहे. त्यांनी लग्नाच्या सहा दिवसांपूर्वी लग्नाला येण्यास नकार दिला आणि सगळी जबाबदारी माझ्यावर सोडली. त्यांनी मला सगळ्या नातेवाइकांसमोर हात जोडायला लावले आणि पाय पकडून माफी मागायला लावली. माझ्या पालकांनी हे सुद्धा सांगितलं की, आम्ही आनंदी राहणार नाही आणि तुलाही राहू देणार नाही. त्यांनी रितिकालाही घरात घेतलं नाही."."मी खूप डिप्रेशनमधून जातोय. माझ्या मृत्यूला माझे पालक आणि भाऊ जबाबदार असतील. माझ्याकडे करण्यासारखं काहीही उरलं नाही. मला आता काही समजत नाही. या व्हिडिओनंतर मी कदाचित गायब होईन. आता फक्त मला झोपायचं आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून मी काहीही खाल्लेलं नाहीये आणि माझं डोकं काम करणं बंद झालंय.".सोशल मीडियावर त्याचा हा दोन तासांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. अनेकजण त्याची मदत करण्याची इच्छा दर्शवत आहेत. .गॅस बंद करायला विसरली आणि आगीचा भडका उडाला ; जीवानिशी वाचलेली मराठी अभिनेत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.