लग्नाच्या ११ महिन्यांनी त्यांनी मला मुंबईला आणलं... तो काळ सांगताना प्रभाकर मोरेंच्या पत्नीला अश्रू अनावर ; म्हणाल्या, 'रात्री पावणे एकला...'

'शालू झोका दे गं मैना' असं म्हणत प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेते प्रभाकर मोरे यांनी आपल्या अनोख्या शैलीने सगळ्यांना वेड लावलंय. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमातून ते सगळ्यांना पोट धरून हसवतात. आपल्या मालवणी भाषेच्या गोडव्याने त्यांना घराघरात लोकप्रियता मिळाली. मात्र त्यांचा हा प्रवास मुळीच सोपा नव्हता. दिवसा काम करून ते रात्री नाटकांच्या रिहर्सलला जायचे. तर पत्नी घरी टिकल्यांचं काम करायची. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत प्रभाकर मोरे यांच्या पत्नीने त्यांचा संघर्षाचा काळ सांगितला आहे. .प्रभाकर मोरे यांनी त्यांच्या पत्नीसह नुकतीच MHJ पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना प्रभाकर मोरे यांच्या पत्नी म्हणाल्या, 'घरच्यांनीच ह्यांना खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला, पण आज त्यांनी यशाचं शिखर गाठलं आहे. या गोष्टीचा मला खूप अभिमान आहे. तेव्हा आमच्याजवळ गॅस नव्हता, स्टोव्ह होता. तर स्टोव्ह पेटवायला रॉकेल लागणार...आम्ही भाड्याच्या रूममध्ये राहत असल्यामुळे आमचं रेशनिंग कार्ड नव्हतं. त्यामुळे रॉकेल हा विषय ब्लॅकचा आला. मी बाजूला राहणारी मला ब्लॅकने रॉकेल द्यायची. ब्लॅकचे पैसे ती घ्यायची आणि रॉकेलच्या रांगेत दोन-तीन तास मला उभं करायची. मला गरज होती म्हणून मी जायचे.'.रात्रभर जागी राहायची त्या पुढे म्हणाल्या, 'हे मुलुंडला कामाला जायचे, तिथून वस्त्रहरण नाटकाची रिहर्सल. पावणे एक वाजता घरी यायचे. ते आल्यानंतर मग जेवायचो आणि तीनला मग उठायला लागायचं. चारला ह्यांना घर सोडायला लागायचं. अलार्म नव्हता, फोन हे आता झालेत. जेवून झोपणार काय आणि उठणार काय? मग हे जेमतेम दोन तास झोपायचे आणि मी रात्रभर जागी राहायचे. सकाळी ६ला माझी सगळी कामं झालेली असायची. करणार काय दिवसभर? मग मी टिकल्या आणायला सुरुवात केली.'.लग्नाच्या ११ महिन्यातच मुंबईला आलो त्या पुढे म्हणालाय, 'आमच्या लग्नाला ११ महिने झाले तेव्हा मला हे मुंबईत घेऊन आले. तेव्हा आम्ही भाड्याच्या घरात राहत होतो. ११ महिन्यानंतर गावी ठरवलं की, नवीन घर बांधायचं. आम्ही स्वतः भाड्याच्या घरात राहत असल्यामुळे असं होतं की, पैसे कुठून उभे करायचे. मग माझा सख्खा दीर म्हणाला, तुम्ही व्याजाने पैसे घेऊन द्या. मग ह्यांनी दोन भिशी सुरू केली. पहिल्या नंबरची भिशी आम्ही घेतली, ते पैसेही आम्ही गावी गेले. अजून पैसे लागणार म्हणून आम्ही त्या घरातून बाहेर पडलो. अशी १४ वर्षे गेली, आमचं आम्ही स्वतःचं घर बांधलं.'.बहिणीचा विचार केला 'महेश मांजरेकर सरांचं 'करून गेलो गाव' हे नाटक आलं तेव्हा मी माझं गावचं घर बांधलं. त्या नाटकाचे २० हजार रुपये आम्ही जामावले आणि गावी नवीन घर बांधायला पैसे दिले. आम्ही जेव्हा १४ वर्षांनी घर बांधायला घेतलं, तेव्हाही ह्यांनी बहिणीचा विचार केला. तिचं घर कोसळत आलेलं. मग आम्ही तिथेच घर बांधलं, एका बाजूला ती राहते आणि एका बाजूला आम्ही. पुढे सचिन गोस्वामी आणि सचिन मोटे सरांमुळे माझं मुंबईतलं घर झालं.' हे सांगताना प्रभाकर मोरे यांच्या पत्नीला अश्रू अनावर झाले होते.