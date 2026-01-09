धुरंधरला टक्कर देण्यासाठी सज्ज ‘द राजा साब’; प्रदर्शित होण्याआधीच झालेली कोट्यवधींची कमाई, आजचं कलेक्शन किती?

The Raja Saab advance booking collection before release: साऊथ सुपरस्टार प्रभासच्या 'द राजा साब' सिनेमाची चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. हॉरर आणि कॉमेडीने भरलेल्या 'द राजा साब' सिनेमा आज म्हणजेच ९ जानेवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. मात्र चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या सिनेमाचं अॅडव्हान्स बुकिंग मोठ्या प्रमाणात झालं होतं. आतापर्यंत या सिनेमानं ५ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केलीय. .एका रिपोर्टनुसार 'द राजा साब' सिनेमा प्रदर्शित होण्यापूर्वी जवळपास २ लाखांपेक्षा जास्त तिकिटं बुक झाली होती. याद्वारे चित्रपटाने ५.३५ कोटींचा गल्ला कमवल्याची माहिती आहे. तसंच ब्लॉक सीट्सच्या आकडेवारीनुसार हा गल्ला १०.११ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला. ज्या पद्धतीनं प्रभासचा 'द राजा साब' सिनेमाचं पहिल्या दिवशीच कलेक्शन पहायला मिळतय त्यानुसार हा सिनेमा धुरंधरचे सुद्धा रेकॉर्ड मोडू शकतो असा अंदाज लावण्यात आलाय. .प्रभासचा 'द राजा साब' हा सिनेमा हॉहर कॉमेडी सिनेमा आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना हा सिनेमा नक्की आवडेल अशी अशा व्यक्त केली जातेय. हिंदीसह हा सिनेमा तेलुगु, तामिल, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित करण्यात आलाय. त्यामुळे विविध भाषांमध्ये देखील या सिनेमाची बक्कळ कमाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. .हिंदुस्तान टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, 'द राजा साब' हा सिनेमा तेलुगु भाषेत जवळपास ४० कोटींची कमाई करु शकतो. तर हिंदीमध्ये तो १२ कोटी मिळवू शकतो. असा अंदाज लावण्यात आलाय. त्यामुळे हा सिनेमा धुरंधरचे रेकॉर्ड मोडतो का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. प्रभासच्या या सिनेमात प्रभाससोबत संजय दत्त मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. .दुबईत रंगणार मराठी कलाकारांची क्रिकेट लीग; सुशांत शेलारच्या एस एस सेलिब्रिटी बॉक्स क्रिकेट लीगची चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.