2027 मध्ये प्रभासचे 'हे' बिग बजेट प्रोजेक्ट होणार रिलीज !

Entertainment News : प्रभास आपल्या दमदार चित्रपटांच्या लाइनअपने पॅन-इंडियन सुपरस्टारडमला सतत नव्या उंचीवर नेत आहेत. त्यांच्या आगामी चित्रपटांबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असून, हा त्यांच्या करिअरमधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टप्पा मानला जात आहे. आपल्या प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्स आणि सिनेमाप्रती असलेल्या समर्पणासाठी ओळखले जाणारे प्रभास सध्या सतत 'फौजी' आणि 'स्पिरिट'च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत, तसेच आणखी एका मोठ्या प्रोजेक्टची तयारीही करत आहेत..अलीकडील रिपोर्टनुसार , "प्रभास गेल्या तीन महिन्यांपासून सतत 'फौजी' आणि 'स्पिरिट' यांच्यामधील आपले शेड्यूल मॅनेज करत आहेत आणि त्यांचा हा व्यस्त दिनक्रम किमान पुढील चार महिन्यांपर्यंत सुरू राहणार आहे. या सर्व चित्रपटांचे जॉनर आणि विश्व पूर्णपणे वेगवेगळे असल्यामुळे प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी खूपच इंटेन्स तयारी करावी लागत आहे. सध्या त्यांची संपूर्ण डेट डायरी शूट्स आणि तयारीने भरलेली आहे, त्यामुळे 2026 साठी त्यांच्याकडे जवळपास कोणत्याही नवीन कामासाठी वेळ शिल्लक नाही. मात्र, सर्व काही नियोजनानुसार सुरू राहिले, तर 2027 हे वर्ष फक्त प्रभाससाठीच नाही तर त्यांच्या चाहत्यांसाठीही अत्यंत मोठे ठरू शकते.".इतक्या व्यस्त आणि थकवणाऱ्या शेड्यूलनंतरही प्रभास जागतिक प्रेक्षकांना भव्य सिनेमाई अनुभव देण्यासाठी पूर्णपणे समर्पित आहेत. इंडस्ट्री सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांचे कॅलेंडर शूट्स आणि तयारीने पूर्णपणे भरलेले असून, त्यामुळे 2026 मध्ये कोणत्याही नवीन कमिटमेंटसाठी जवळपास जागाच उरलेली नाही. हे केवळ त्यांच्या मोठ्या प्रोजेक्ट्सच्या स्केलचे उदाहरण नाही, तर आजही फिल्ममेकर्स त्यांच्या बॉक्स ऑफिस पॉवरवर किती विश्वास ठेवतात हेही दाखवते..जर सर्व काही ठरलेल्या योजनेनुसार पुढे गेले, तर 2027 हे वर्ष प्रभास आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी ऐतिहासिक ठरू शकते. अनेक मोठे आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपट कमी कालावधीत रिलीज होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशभरात उत्सुकता सातत्याने वाढत आहे. भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक असलेले प्रभास पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी आणि प्रेक्षकांना अविस्मरणीय सिनेमाई क्षण देण्यासाठी सज्ज दिसत आहेत.