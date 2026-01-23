ऊसतोड करून औषधाला पैसे जमवायचे... प्रभू शेळकेने सांगितला त्याचा असाध्य आजार; म्हणाला, 'लोक बाबांना हिणवतात...'

'बिग बॉस मराठी ६' सध्या सोशल मीडियावर चांगलंच चर्चेत आहे. यावेळेस इन्फ्लुएन्सर, नृत्यांगना, राजकारणी देखील या सीझनमध्ये पाहायला मिळतायत. त्याच्यातच आलाय काळू डॉन म्हणजेच प्रभू शेळके. प्रभू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे. त्याचं फॅन फॉलोविंगदेखील मोठं आहे. मात्र प्रभूला एक गंभीर आजार आहे. घरात येण्यापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत या आजारपणाबद्दल त्याने सांगितलेलं. आई-वडिलांना हिणवलं जाणं, त्यांच्या औषधांचा खर्च याबद्दल तो मोकळेपणाने बोललाय. .'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात जाण्यापूर्वी प्रभूने इट्स मज्जाला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना तो म्हणाला, 'दर महिन्याला माझं रक्त बदललं जातं. गेल्या आठ वर्षापासून मला हा आजार आहे. या आजाराचं नाव आहे यॅलेसेमिया. या आजारात शरीरातील रक्तपेशी नष्ट होत असतात. त्यामुळे दर महिन्याला मला रक्त बदलावं लागतं. मी तेव्हा लहान होतो, पाच वर्ष-आठ वर्ष मला झटके आले. त्यानंतर ते झटके बंद झाले. आठ वर्षानंतर आई-वडिलांना कळलं की, माझ्यात रक्त कमी आहे. मी तीन-चार वर्षांचा असतानाच मला हा त्रास सुरू झालेला. दोन वर्षानंतर परत रक्त चढवावं लागलं. मग पप्पांनी असं, एक दोनदा केलं. त्यावेळी ऊसतोडीला जायचे बाबा. त्यातून ५० हजार वैगरे जमवायचे आणि ते पैसे जे काही यायचे, त्यांने माझा औषधांचा खर्च व्हायचा. माझे हात पाय सुजायचे.'.तो पुढे म्हणाला, 'हा मुलगा असा आहे. एकतर ह्याची उंची लहान आहे. तर महिन्याला ह्याला रक्त चढवावं लागतं. दोघं भाऊ हे असेच आहेत म्हटल्यावर, याच्या आई-वडिलांचं संपलेलं आहे. हे काय पुढे जाऊ शकत नाही. ह्यांचा मुलगा गेला म्हणजे, यांचं आयुष्य संपलं, असं लोक म्हणायचे. पण, मी हार नाही मानली, माझी एकच जिद्द होती, जे लोक आज आपल्याला टोमणे मारतायत, जे लोक आपल्याला नावं ठेवतायत, त्यांनाच काहीतरी करून दाखवायचं आहे.'.छोट्या मुलासारखी आईची काळजी घेतोय सनी देओल; प्रकाश कौर यांना हाताला धरून नेणाऱ्या अभिनेत्याला पाहून नेटकरी भावुक; म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.