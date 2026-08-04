Pradeep Rawat: 'गजनी' फेम अभिनेते प्रदीप रावत यांचं निधन; 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Pradeep Rawat death news: लगान आणि गजनी यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम करुन दमदार अभिनय साकारलेले ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचं निधन झालं आहे. त्यांनी वयाच्या ७४ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. २००८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आमीर खानच्या गजनी चित्रपटात प्रदीप यांनी मुख्य खलनायकाची भूमिका साकारली होती. .प्रदीप रावत यांच्या मॅनेजरने निधनाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, प्रदीप रावत यांना कर्करोग झाला होता आणि तो पुन्हा उफाळून आला होता. मंगळवारी सायंकाळी त्यांचे निधन झाले.” मागच्या महिन्याभरापासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगा विक्रमादित्य असा परिवार आहे..अभिनेते यशपाल शर्मा यांनी रावत यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करत त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये लिहिले, “प्रदीप रावत आपल्यात राहिले नाहीत, लगानचे देवा आणि गजनी... यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.” अशा शब्दांत शर्मा यांनी भावना व्यक्त केल्या..RTO Portal Glitch: आरटीओच्या नव्या वाहन पोर्टलमुळे सेवा ठप्प, तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मोटार वाहन मालक-चालक संघाची मागणी.मनोरंजन क्षेत्रातली ४० वर्षेप्रदीप रावत यांनी चार दशकांहून अधिक काळ अभिनयाच्या क्षेत्रात योगदान दिले. त्यांनी हिंदी, तेलगू, तमिळ आणि नेपाळीसह अनेक भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम केले. बी.आर. चोप्रा यांच्या आयकॉनिक 'महाभारत' या मालिकेत 'अश्वत्थामा'ची भूमिका साकारून ते सर्वप्रथम घराघरात प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर त्यांनी चित्रपटांकडे मोर्चा वळवला आणि एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता व प्रभावी खलनायक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. लगान, गजनी या चित्रपटांव्यतिरिक्त प्रदीप यांनी साय, राउडी राठोड आणि अनेक गाजलेल्या दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.