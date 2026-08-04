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Pradeep Rawat: 'गजनी' फेम अभिनेते प्रदीप रावत यांचं निधन; 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Remembering Pradeep Rawat: प्रदीप रावत यांनी चार दशकांहून अधिक काळ अभिनयाच्या क्षेत्रात योगदान दिले. त्यांनी हिंदी, तेलगू, तमिळ आणि नेपाळीसह अनेक भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम केले.
Pradeep Rawat

Pradeep Rawat

esakal

संतोष कानडे
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Pradeep Rawat death news: लगान आणि गजनी यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम करुन दमदार अभिनय साकारलेले ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचं निधन झालं आहे. त्यांनी वयाच्या ७४ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. २००८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आमीर खानच्या गजनी चित्रपटात प्रदीप यांनी मुख्य खलनायकाची भूमिका साकारली होती.

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Amir Khan