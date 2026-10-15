कसाबच्या खटल्यात नेमकं काय घडलं? उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले न्यायालयातील महत्त्वाचे प्रसंग!

UJJWAL NIKAM PRAISES RAJKUMMAR RAO’S PERFORMANCE IN PRAHAR: न्यायालयात रंगणारा युक्तिवाद, महत्त्वाच्या खटल्यांमधील अनपेक्षित घडामोडी आणि न्याय मिळविण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष यांचा अनुभव आता ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या आयुष्यावर आधारित या चित्रपटात त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या घटनांसोबतच न्यायालयात नेमके काय घडले, याचीही झलक पाहायला मिळणार आहे. अभिनेता राजकुमार राव उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारत असून, अभिनेता ललित प्रभाकर अजमल कसाबच्या भूमिकेत दिसणार आहे. अविनाश अरुण यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे..तुमच्या आयुष्यावर आधारित 'प्रहार' सिनेमाबद्दल काय सांगाल?आपल्या आयुष्यावर चित्रपट तयार होत असल्याबद्दल भावना व्यक्त करताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करणारे अनेक जण असतात, तसेच तिच्यावर टीका करणारे, द्वेष किंवा मत्सर करणारेही असतात. हा मानवी स्वभावाचा भाग आहे. त्यामुळे चित्रपटाला होकार द्यावा की नाही, असा संभ्रम मनात होता. आपण केलेल्या चांगल्या कामाचे प्रत्येकजण कौतुक करेलच असे नाही. काही जण टीकाही करतात, याची जाणीव होती. मॅडॉक फिल्म्सचे दिनेश विजन यांनी चित्रपटासाठी विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी काही वेगळे प्रश्न उपस्थित केले. कसाबला फाशी झाली आणि त्यासाठी न्यायालयात लढा दिला, हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र, न्यायालयात नेमके काय घडले, तिथे कोणत्या घडामोडी झाल्या, पाकिस्तानमध्ये गेल्यानंतर काय अनुभव आले आणि तिथे खरे बोलण्याची किंमत सरकारी वकिलालाही कशी मोजावी लागते, असे अनेक प्रश्न त्यांनी विचारले. याच प्रश्नांची उत्तरे ‘प्रहार’मधून मांडण्यात आली आहेत. मात्र, चित्रपटात आपले उदात्तीकरण होऊ नये, अशी स्पष्ट अपेक्षा मी निर्मात्यांकडे व्यक्त केली. .तसेच चित्रपटात संबंधित व्यक्तींची खरी नावे वापरण्यात आली आहेत.” वास्तववादी विषयावर चित्रपट तयार करताना सिनेमॅटिक लिबर्टीच्या नावाखाली अतिरंजित प्रसंग दाखवले जाण्याची शक्यता असते. ‘प्रहार’मध्येही असे बदल केले आहेत का, असे विचारले असता श्री. निकम म्हणाले, “या चित्रपटात सिनेमॅटिक लिबर्टीचा वापर एखाद्या टक्क्यापुरताच आहे. यापलीकडे वस्तुस्थितीपासून फारकत घेतल्याचं मला जाणवलं नाही. या चित्रपटात घडलेल्या घटनांचं वस्तुनिष्ठ दर्शन घडवण्यात आलं आहे.”.२६-११ च्या खटल्यादरम्यान तुमच्या व्यावसायिक आयुष्यावर प्रभाव टाकणारा आणि प्रेक्षकांनी चित्रपटात पाहावा, असा कोणता प्रसंग आहे?या प्रश्नाचं उत्तर देताना निकम यांनी कसाबने न्यायालयात केलेल्या विविध दाव्यांचा उल्लेख केला. कसाबने आपण अल्पवयीन असल्याचे सांगितले होते. भारतीय कायद्यानुसार किशोरवयीन न्याय कायद्याअंतर्गत अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ आरोपीप्रमाणे खटला चालवता येत नसल्याने त्याचे वय सिद्ध करणे महत्त्वाचे होते. मात्र, त्याच्या वयासंदर्भात पाकिस्तानकडून पुरावे मिळत नसल्याचे निकम यांनी सांगितले. कसाबकडे सापडलेल्या ओळखपत्रावर ‘समीर दिनेश चौधरी’ हे नाव होते. त्यामुळे त्याची ओळख आणि त्यामागील हेतू याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. याशिवाय, २६ नोव्हेंबरला मुंबईत पकडण्यात आल्याचा दावा नाकारत आपण ६ नोव्हेंबरलाच मुंबईत आलो होतो आणि जुहू चौपाटीवर राहिलो होतो, असे कसाबने न्यायालयात सांगितले होते. या खटल्यातील अशा महत्त्वाच्या घडामोडी चित्रपटातून पाहायला मिळतील, असे निकम यांनी स्पष्ट केले. .राजकुमार रावचे कौतुक करत ते म्हणाले, “चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यापूर्वीच न्यायालयात मला काम करताना पाहिलेल्या माझ्या अनेक वकील मित्रांनी सांगितले होते की, राजकुमार राव माझ्यासारखाच आवाज काढतो. संवादफेक, आवाजातील चढ-उतार आणि देहबोली या गोष्टी न्यायालयात महत्त्वाच्या असतात. न्यायाधीशही एकाच स्वरात सतत युक्तिवाद ऐकून थकू शकतात. त्यामुळे आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवाजातील चढ-उतार आणि देहबोलीचा वापर करावा लागतो. आम्हीही कलाकारच आहोत; मात्र, आमचा अभिनय खोटा नसतो. आम्ही मांडत असलेले मुद्दे तथ्यांवर आधारित असतात आणि त्यानुसारच आमची देहबोलीही घडत असते. त्यामुळे मला तो या भूमिकेसाठी परफेक्ट वाटला..”.अजमल कसाबसारखी संवेदनशील आणि वास्तवातील व्यक्तीची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्यावर मनात काय विचार होते?त्यावर अभिनेता ललित प्रभाकर म्हणाला, “अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वी कधीच केली नव्हती. त्यामुळे ती साकारण्याबाबत मला उत्सुकता होती. या चित्रपटासाठी अविनाश अरुण यांच्यासारखे जाणकार आणि संवेदनशील दिग्दर्शक, तसेच अनुभवी टीम असल्याचे समजल्यावर ही कथा योग्य पद्धतीने हाताळली जाईल, याची खात्री वाटली. कलाकार म्हणून ही भूमिका माझ्यासाठी आव्हानात्मक होती आणि त्यामुळेच मी हे आव्हान स्वीकारले.” वास्तविक घटनांवर आधारित कथा साकारताना मोठी जबाबदारी असते, असेही ललितने नमूद केले. “आपण सादर करत असलेल्या गोष्टींतून कोणताही चुकीचा संदेश जाणार नाही, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे असते. चित्रपटासाठी जे आवश्यक आहे, ते शक्य तितक्या प्रामाणिकपणे आणि वास्तवाच्या जवळ जाऊन मांडण्याचा आपला प्रयत्न असायला हवा.” असेही तो म्हणाला. .कसाबची व्यक्तिरेखा साकारताना तिचे व्यक्तिमत्त्व आणि देहबोली समजून घेण्यासाठी काय तयारी केली?याबद्दल ललित म्हणाला, “भूमिकेची देहबोली आणि व्यक्तिमत्त्व समजून घेण्यासाठी काही गोष्टींचा अभ्यास करावा लागला. मी कसाबशी संबंधित काही पुस्तके वाचली. त्यात ‘कसाब अँड आय’ या पुस्तकाचाही समावेश होता. याशिवाय, काही गोष्टी सांगितल्या गेल्या होत्या आणि बऱ्याच गोष्टी पटकथेतही होत्या. पटकथाही कलाकाराला अनेक गोष्टी देत असते. त्यामुळे व्यक्तिरेखा समजून घेण्याचे आणि ती साकारण्याचे काम सोपे होते.” वास्तवातील घटनांचे चित्रण, न्यायालयातील घडामोडी, उज्ज्वल निकम यांच्या कारकिर्दीतील अनुभव आणि अजमल कसाबची भूमिका साकारण्यासाठी ललित प्रभाकरने केलेली तयारी, अशा विविध पैलूंमुळे ‘प्रहार’कडे लक्ष लागले आहे. हा चित्रपट १६ ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .मातीच्या भांड्यात जेवण, २१ प्रकारची भातशेती; जॅकी श्रॉफ यांचं पुण्यातलं फार्महाउस पाहिलंत का? स्विमिंग पूल आणि मासेही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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