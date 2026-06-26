रोज केस धुवू शकत नाही म्हणून... केसांसाठी 'हा' शॅम्पू वापरते प्राजक्ता गायकवाड; स्वतः सांगितलं नाव आणि उपयोग

छोट्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची छाप पडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आजही तिची 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मधील येसूबाईंची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. प्राजक्ताचा त्या मालिकेतील अभिनय इतका उत्तम होता की तिला थेट 'छावा' सिनेमात रश्मिका मंदानाच्या जागी घेण्याचा सल्ला प्रेक्षकांनी दिला होता. आता प्राजक्ता स्टार प्रवाहवरील 'पाठराखीण' या मालिकेत दिसतेय. या मालिकेत तिच्यासोबत अभिनेता शुभंकर तावडे, अभिनेत्री गौरी इंगवले आणि अभिनेता आशय कुलकर्णी आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने एका शॅम्पूबद्दल सांगितलंय. .प्राजक्ताने मालिकेच्या निमित्ताने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या बॅगेत काय काय आहे याबद्दल सांगितलं. यात बोलताना तिने तिच्याकडे असलेला ड्राय शॅम्पू दाखवला. ती म्हणाली, 'ड्राय शॅम्पू खूप महत्वाचा आहे कारण घाम येतो खूप केसांना. तर आपण रोज तर केस धुवू शकत नाही. सो हा एक ड्राय शॅम्पू मी वापरते. सो जेव्हा खूप चिपचिप होते, ऑइली होतात केस तेव्हा मी हा शॅम्पू वापरते. त्यामुळे केसांचा ऑईलीनेस निघून जातो.'.किंमत किती? प्राजक्ताने दाखवलेल्या ड्राय शॅम्पूचं नाव अमिका ब्रँडचा आहे. याची किंमत ३२०० च्या आसपास आहे. प्राजक्ताच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तिने यापूर्वी 'आई माझी काळूबाई' या मालिकेत काम केलेलं. त्यानंतर तिने काही दाक्षिणात्य चित्रपटही केले. सोबतच ती काही मराठी चित्रपटातही दिसली. .आजूबाजूला कुणीही असुदे ती... 'ईठा'च्या सेटवर कशी वागायची श्रद्धा कपूर? चित्रपटातील अभिनेत्यानेच सांगितला अभिनेत्रीचा स्वभाव, म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.