इतका खास नव्हता पण आलोक... प्रेक्षकांना आवडला का प्राजक्ता गायकवाडच्या 'पाठराखीण'चा पहिला एपिसोड?

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यातली एक म्हणजे 'पाठराखीण' मालिका. स्टार प्रवाहने कहाणी दिवसांपूर्वीच ८ नव्या मालिकांची घोषणा केली त्यातील एक म्हणजे 'पाठराखीण' या मालिकेने हळूहळू प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवायला सुरुवात केलीये. काहींना ही मालिका आवडतेय तर काहींना नाही. पाहूया पहिले दोन भाग पाहून प्रेक्षक नेमके काय म्हणालेत..'पाठराखीण' ही स्टार प्रवाहची मालिका 'बिदाई' या हिंदी मालिकेची कॉपी असल्याचं बोललं जातंय. या मालिकेत अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड, गौरी नलावडे, अभिनेता शुभंकर तावडे आणि अभिनेता आशय कुलकर्णी मुख्य भूमिकेत आहेत. पहिल्याच भागात भाग्या आणि प्राजक्ता यांचा कॉलेजमधील निकाल दाखवण्यात आला. शिवाय इतर पात्रांचीही एंट्री दाखवण्यात आलीये. यावर प्रेक्षकांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिलीये पाहूया. .एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'खूप छान एपिसोड होता आजचा. हिंदी सिरीयल 'बिदाई' सारखी वाटली मालिका.' दुसऱ्याने लिहिलं, ;पहिला भाग भारी वाटला. आलोकची एंट्री तर खूप भारी वाटली.' आणखी आकाने लिहिलं, 'कौशिक छान वाटला. मी तर फिदाच झाले.' एकाने लिहिलं, 'एवढा काही खास नव्हता, रिझल्टच्या वेळेला जे दाखवलं ते दुसरं काहीतरी दाखवता आलं असतं. आपण २०२६ मध्ये आहोत. आता असं कुणी करत नाही. थोडा लाउड वाटलं.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'ठीक होता. एवढा खास नव्हता.' .अशा प्रकारे नेटकऱ्यांनी मालिकेला पॉसिटीव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन्ही रिव्ह्यू दिले आहेत. त्यामुळे पुढे मालिकेची कथा काय आणि कशी दाखवली जाते. यावर मालिकेची पुढची लोकप्रियता आणि टीआरपी ठरली आहे. ही मालिका रात्री ९ वाजता प्रदर्शित करण्यात येते. .मेरी नजर दिवानी... 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्री पडली प्रेमात; शेअर केला बॉयफ्रेंडसोबतचा फोटो; कलाकारांचा शुभेच्छांचा वर्षाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.