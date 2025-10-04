Premier

प्राजक्ता गायकवाडच्या लग्नाची पत्रिका समोर; शंभूराजसोबत 'या दिवशी अडकणार लग्नबंधनात, शेअर केला व्हिडिओ

PRAJAKTA GAIKWAD WEDDING DATE: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने तिच्या लग्नाच्या पत्रिकेचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
'स्वराज्यरक्षक संभाजी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. प्राजक्ता याच मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झाली. प्रेक्षक तिच्याशिवाय इतर कुणालाही येसूबाईच्या भूमिकेत पाहायला तयार नाहीत. तिने येसूबाई हे पात्र प्रेक्षकांच्या मनात कायमच ठसवलं. काही दिवसांपूर्वीच प्राजक्ताचा साखरपुडा पार पडला होता. आता ती लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. तिने नुकताच तिच्या लग्नपत्रिकेचा व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. जो पाहून चाहते तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. यात तिच्या लग्नाची तारीखही दिसतेय.

