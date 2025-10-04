प्राजक्ता गायकवाडच्या लग्नाची पत्रिका समोर; शंभूराजसोबत 'या दिवशी अडकणार लग्नबंधनात, शेअर केला व्हिडिओ

'स्वराज्यरक्षक संभाजी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. प्राजक्ता याच मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झाली. प्रेक्षक तिच्याशिवाय इतर कुणालाही येसूबाईच्या भूमिकेत पाहायला तयार नाहीत. तिने येसूबाई हे पात्र प्रेक्षकांच्या मनात कायमच ठसवलं. काही दिवसांपूर्वीच प्राजक्ताचा साखरपुडा पार पडला होता. आता ती लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. तिने नुकताच तिच्या लग्नपत्रिकेचा व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. जो पाहून चाहते तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. यात तिच्या लग्नाची तारीखही दिसतेय. .काही महिन्यांपूर्वीच प्राजक्ताने 'कुंकवाचा कार्यक्रम', 'पाहुणे मंडळी', अशा पोस्ट शेअर केल्या होत्या. यावरून चाहते हे तिचं खरं लग्न आहे की एखाद्या चित्रपटाचं शूट असा प्रश्न विचारत होते. मात्र जेव्हा तिने तिच्या साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले तेव्हा मात्र प्रेक्षकांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. ७ ऑगस्ट रोजी प्राजक्ताचा साखरपुडा पार पडला होता. तिच्या साखरपुड्याच्या फोटोंवर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला होता. त्यानंतर ती लग्न कधी करणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक होते. आता तिच्या लग्नाची पत्रिका आणि तारीख दोन्ही समोर आलं आहे. .प्राजक्ताने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर लग्नपत्रिका पूजनाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये लग्नपत्रिका आणि त्याचबरोबर अक्षता, हळद-कुंकू दिसत आहे. शिवाय मोराची पिसे, गुलाबाच्या पाकळ्यांची सजावट केलेली पाहायला मिळतेय.अत्यंत साधी पण तितकीच सुंदर अशी अभिनेत्रीची पत्रिका आहे. ती २ डिसेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. २ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२.२४ वाजता हा लग्नसोहळा संपन्न होणार आहे. प्राजक्ता शंभूराज खुटवड याच्याशी लग्न करते आहे. या व्हिडिओवर चाहत्यांसोबतच कलाकारांनीही शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. .लग्नाच्या १२ वर्षानंतर घेतला घटस्फोट; आता मुलाचा एकट्याने सांभाळ करतेय मराठी अभिनेत्री; , म्हणते- त्याला माझी गरज... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.