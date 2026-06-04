जेवणापासून भेटवस्तूंपर्यंत... प्राजक्ता गायकवाडच्या माहेरच्यांनी असं केलं जावयाचं धोंडेजेवण, म्हणते- कटाच्या आमटीनेच...

'स्वराज्यरक्षक संभाजी' या मालिकेतील आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने काही महिन्यांपूर्वीच लग्नगाठ बांधली. आता प्राजक्ता स्टार प्रवाहच्या 'पाठराखीण' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. मात्र सध्या अधिकमास सुरू आहे. जावई आणि लेकीच्या कौतुकाचा हा सण. त्यामुळे प्राजक्ताचे माहेरचे हा सण असाच कसा जाऊ देतील? कामानिमित्त प्राजक्ताला माहेरी जायला जमलं नाही त्यामुळे तिचे आईवडील आणि भाऊ सगळं घेऊन मुंबईत दाखल झाले. स्वतः अभिनेत्रीने एक व्हिडिओ शेअर करत याबद्दल माहिती दिलीये. .प्राजक्ताने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यात तिची आई त्यांची पूजा करताना आणि त्यांना भेटवस्तू देताना दिसतेय. ती लाडक्या लेकीला आणि जावयाला भरवतेय देखील. हा व्हिडिओ शेअर करताना प्राजक्ताने लिहिलं, 'पहिला अधिकमास….. सण : लेक जावयाच्या कौतुकाचा…. खर तर सध्या “ पाठराखीण “ या मालिकेच्या shoot निमित्ताने मुंबई मधे आहे… shoot ला सुट्टी नसल्यामुळे आपले “ लेक जावई “ कधी येणार याची आपुलकीने वाट पाहणारे माझे आई वडील आणि भाऊ… पहिलाच अधिकमास… जरी shoot असल्यामुळे त्यांना येता आले नाही तरी आपण त्यांच्या कडे जाऊ आणि त्यांच कौतुकाने धोंडे जेवण करू असा त्यांचा अट्टाहास…' .तिने पुढे लिहिलं, 'आणि खरच त्यांनी तसंच केल. अगदी पुरणपोळीच्या जेवणापासून ३३ अनारसे, सगळ्या भेटवस्तू , लाडक्या लेकीची ओटी, जावयाचं योग्य ते आदरातिथ्य असा सगळा घाट घातला आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळ आई पुण्यावरून करून घेऊन आली खूप कौतुक वाटल या गोष्टीचं. आपली लेक जरी अभिनेत्री असली , busy असली तरी तिच आणि तिच्या बरोबरच विष्णू समान असलेल्या आपल्या जावयाचं पण कौतुक व्हाव या साठी त्या आईचं काळीज तुटत होतं पण अखेर मन भरले ते तिच्या हातच्या कटाच्या आमटीने… #सुगरण' .अंगाला तेल लावून मला गावात सोडून दिलेलं... 'फँड्री'मधील जब्याच्या बहिणीने सांगितला शूटिंगचा अनुभव; म्हणाली, 'ते मला विसरून गेलेले...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.