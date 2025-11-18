त्यांनी मला आधीच सांगून ठेवलंय की... सासरच्या मंडळींबद्दल पहिल्यांदाच बोलली प्राजक्ता गायकवाड; म्हणते- माझं करिअर...

छोट्या पडद्यावर लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिने 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' या मालिकेत येसूबाईंची भूमिका साकारली होती. तिची ही भूमिका चांगलीच गाजली. तिच्या सालस आणि सुंदर चेहऱ्यावर चाहते फिदा झाले. मात्र तितकीच कणखर नि खंबीर येसूबाई प्राजक्ताने पडद्यावर साकारली. आजही चाहते तिला येसूबाईंच्या नावानेच ओळखतात. आता प्राजक्ता खऱ्या आयुष्यात लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्यामुळे चाहते तिच्या लग्नाबद्दल उत्सुक आहेत. आता पहिल्यांदाच ती तिच्या सासरच्या लोकांबद्दल बोलली आहे. .प्राजक्ता सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. ती तिचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. ती लवकरच 'स्मार्ट सुनबाई' या चित्रपटात दिसणार आहे. ती या चित्रपटात सुनेच्या भूमिकेत आहे. या निमित्ताने तिने दिलेल्या मुलाखतीत ती सासरच्या व्यक्तींबद्दल बोलली आहे. नुकत्याच लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना प्राजक्ता म्हणाली, 'खरंतर हे सगळं खूप सुदैवाने माझ्याबरोबर घडत आहे. साखरपुड्याच्या आधी या चित्रपटाचं शूटिंग झालेलं आणि आता लग्न होणार असताना चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्या सिनेमाचं शीर्षकही स्मार्ट सुनबाई असं आहे, त्यामुळे सगळं एकाच ठिकाणी येऊन थांबतंय.'.ती पुढे म्हणाली, '“माझ्या दृष्टीने स्मार्ट सुनबाई म्हटलं तर समजूतदार असणारी. कुटुंबात सगळेच समजूतदार असायला हवे. माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागावं. या चित्रपटातून आम्ही चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. नारी शक्तीचा यातून जागर होत आहे. ‘खरंतर माझ्यासाठी हे नातं नवीन आहे. माहेर आणि सासर या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल कसा साधायचा हे शिकत आहे.' सासरच्या कुटुंबाबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'माझं तिकडचं कुटुंब खूप छान आहे. मला पाठिंबा आहे त्यांचा. माझ्या करिअरला पाठिंबा देतात ते.'.प्राजक्ता पुढे म्हणाली, 'त्यांच्या घरात मुलगी नाहीये, त्यामुळे त्यांनी मला आधीच सांगितलं की तू आमच्याकडे सून म्हणून नाही तर मुलगी म्हणून येणार आहेस, त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे. माझं कुटुंब खूप आनंदी आहे आणि सासरची मंडळीही आनंदी आहेत. आधी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे आणि त्यानंतर २ डिसेंबरला मी खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सुनबाई होणार आहे.' प्राजक्ता येत्या २ डिसेंबरला शंभूराजसोबत लग्नबंधनात अडकणार आहे. .आली लग्नघटिका समीप! साधी पण सुरेख, सूरज चव्हाणच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल, नवरा-नवरीवर कधी पडणार अक्षता? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.